„Pivovar Malý Janek nebude porušovat žádné ústavní právo občana v České republice. Takže to v žádném případě dodržovat nebudeme,“ uvedl Jiří Janeček a zároveň se i odvolal na dle jeho slov asi 40 nařízení vlády, jejichž platnost měl zrušit ústavní soud.

I když odmítají u Malého Janka omezovat vstup do restaurace, nemají v plánu ignorovat předepsaná hygienická pravidla.

„Na druhou stranu chceme upozornit naše hosty, že dodržujeme všechna hygienická pravidla, která jsou nařízena pro provoz. Provádíme pravidelnou desinfekci a čištění zařízení. Naši zaměstnanci se testují, al v žádném případě nebudeme omezovat zákazníkům vstup na základě vládou navržených kontrol,“ dodal Janeček s tím, že podle něj by se měla epidemická situace řídit hlavně na odborné úrovni. „U nás to běží na té politické, a to je špatně,“ podotkl.

Podle něj vláda především opět diskriminuje malé podnikatele na úkor velkých hráčů. „Není systémové, a je to bohužel velká chyba, si vybrat určitou skupinu, kterým vláda nařídí dodržovat protiepidemická opatření. Velké nadnárodní fastfoodové řetězce, v obchodních centrech nemusí hosty kontrolovat, ale malé podniky, jako jsme my, ano. To je opět diskriminační,“ argumentoval Jiří Janeček.

V jineckém podniku mají už po sezóně, zda se nyní počet hostů ještě sníží, zatím netuší. V minulosti takzvaně rebelující podnik určitě podle slov jednatelky nechce mít v městysi s obyvateli nepřátelské vztahy. „Lidé zde v obci mají na náš přístup různé názory, ale to je asi stejné jako třeba v Praze, Příbrami či jiném městě. I když máme na celou věc odmítavý postoj, určitě bychom byli rádi, aby nás lidé i tak brali,“ uvedla jednatelka Květa Mentová.