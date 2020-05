Obchody v Pražské ulici jsou otevřené už druhý týden a obchodníci hodnotí uplynulé dny v rámci možností relativně pozitivně. „Je vidět, že návštěvnost na pěší zóně v Pražské ulici je každým dnem vyšší. Čekali jsme přeci jen o něco lepší počty zákazníků, ale v některých obchodech byl malý zájem daný i některými opatřeními, jako například, že si zákazníci nemohli zkoušet oblečení v prodejnách oděvů a podobně,“ řekl předseda Spolku Pražské ulice Marek Školoud s tím, že toto omezení padlo teprve v pondělí 11. května a tak doufá, že zrušení tohoto zákazu zájem veřejnosti zase o něco zvýší.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Naopak poněkud skeptičtější je provozovatel prodejny oděvů Vladimír Král. „Lidem chybí nyní peníze, mnozí z nich byli doma a dostávali jen část platu, takže je logické, že nyní obrací každou korunu dvakrát a rozhodují se, co nutně potřebují a co ne a samozřejmě ty oděvy patří v tomto případě do té druhé kategorie,“ míní Král. Podle něj se také v tomto odvětví projeví, že obchody s textilem přišly o jeden z nejlepších měsíců, kterým tradičně bývá duben. „Kvůli zimním a letním výprodejům jsou pro nás nejlepší měsíce duben a říjen a o jeden z nich jsme letos kvůli koronaviru přišli,“ dodal.

Uzavření prodejen se zatím podle Marka Školouda nijak výrazněji nepromítlo do jejich existence. V Pražské ulici skončily jen dva obchody. Jedním je květinářství v horní části této pěší zóny a druhou provozovnou byla prodejna hraček. Ta ale avizovala ukončení prodeje v této části města ještě před pandemií. „Nicméně od členů našeho spolku vím, že někteří živnostníci jsou se svými finančními možnostmi nyní na hraně a obávají se případné druhé vlny pandemie, kdy by opět došlo k uzavření obchodů, tak by museli se svým podnikáním skončit,“ tlumočí obavy některých místních obchodníků Školoud.

Živnostníkům vyšlo vstříc také samo město. Radnice hledala cesty, jak jim pomoci v důsledku vyhlášení nouzového stavu. Rada města proto rozhodla s platností od 1. dubna, že dochází k dočasnému snížení nájemného u provozoven fungujících v městských prostorách. Toto opatření se týká podnikatelů, kteří jsou přímo zasaženi vládním rozhodnutím a své provozovny mají v nebytových prostorách v majetku města.

„Na mimořádném jednání rada města rozhodla o dočasném padesátiprocentním snížení nájemného a záloh na služby u živnostníků podnikajících v městských prostorách. Toto opatření bude platit po dobu tří měsíců a týká se pouze těch, kteří museli svoji činnost na základě vládního nařízení pozastavit,“ uvedl místostarosta města Martin Buršík s tím, že Příbram se snaží pomoci prozatím tímto způsobem, protože k úpravě nájemného v době nouzového stavu přistoupila i řada soukromých pronajímatelů.