Neumím si představit, jak složité je vybudovat zoologickou zahradu, můžete mi to prosím přiblížit?

Pro zvířata a zoo jsem se asi narodil. Jako dítě jsem si na koberci provázkem vytyčil první zoologickou zahradu a plánoval. S chovem zvířat jsem začal už v předškolním věku, to mi vydrželo i nadále, a když se kolekce zvířat rozrostla tak, že k nám začaly jezdit výpravy v autobusech, zjistil jsem, že mám zoo.

Velmi obtížnou částí je přerod z jakéhosi zookoutku s pár boudami a přístřešky pro zvířata v plnohodnotnou zoologickou zahradu. Ta už má koncepci rozvoje, které se držíte (a neuhnete), je zasíťovaná (plyn, voda atd.). Disponuje kvalitními pavilony, které neslouží jen k ohřátí v zimním období, ale tvoří kvalitní zázemí pro chovaná zvířata a jejich chovatele a zároveň moderní a atraktivní prostor pro návštěvníky. Respektovaná zoo by také měla něco umět a mít za sebou chovatelský náročné odchovy. My máme jeden první odchov na světě, dva v Evropě a asi 20 prvoodchovů v České republice.

Semínko nebo olej? Rodinná firma se specializuje na výrobu konopných produktů

Jaké jsou výhody a nevýhody vašeho oboru?

Mám vystudované dva obory a oba se mi velmi hodí: stavební a přírodopisnou fakultu, takže si stavbu v zoo vyprojektuji, oddozuruji a pak zaplatím. Přírodověda je k mému povolání jen taková radost.

Chtěl jste to někdy položit?

Ano, chtěl jsem abdikovat na funkci ředitele, ale správní rada ji nepřijala. Velmi často bych toho nechal po šikaně úředníků.

Jakou máte návštěvnost?

Po dlouhém pandemickém uzavření, kdy byla zoo zcela bez příjmů, přišla v loňském roce úleva v podobě nárůstu návštěvnosti, takže jsme spokojení, a hlavně velice vděční našim příznivcům.

Jak skloubit práci a rodinu, máte na to recept?

Problém je být spolu 24 hodin a 365 dní v roce. Manželka ale věděla předem do čeho jde: rande proběhlo v zoo, pak přišla svatba v zoo, na dovolených přespáváme v zahraničních zahradách Mých pět dětí vystudovalo jiné obory, kterým se úspěšně věnují. Do vedení zoo se nehrnou. Stárnu, a kdybych neměl velmi kvalitního zástupce, neměl bych žádný volný čas.

Pokora je nutná jak k zákazníkům, tak k zaměstnancům, říká dlouholetý podnikatel

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?

Tetřevovití. A pak vždy nový druh, který jsme doposud nechovali.

Chystáte nějaké novinky?

Každou sezonu se snažíme přijít s něčím novým. Stále něco budujeme a letos bychom rádi postavili expozici zeber a prasat savanových. Mimo zvířecí sekci ještě rozšíříme naše velké dětské hřiště. Letos zoo oslaví významné jubileum – 25 let od svého založení, tak to bude takový dárek pro naše malé návštěvníky. K tomu chystáme jednu praktickou záležitost – postavíme wc u nového lvince.