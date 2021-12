Maminky děti kojí, rozhodují, kdy a jak přejít na umělou výživu, kdy začít přikrmovat. Snaží se pro děti udělat první poslední, aby byly zdravé a spokojené. Jak děti rostou, snaží se jim rodiče vštěpit správné návyky, předat rodinné zvyky. Vychovat z nich dobré lidi. Máme různě nastavené priority a žebříčky hodnot. V jednom se však shodneme – pro děti chceme to nejlepší.

Vše začíná po narození, kdy se maminky snaží své děti krmit vlastním mlékem. Pokud se nedaří, dnešní věda a výrobci nabízejí dostatek náhražek, aby si maminky nemusely zoufat. Prvním předpokladem spokojenosti miminka je plné bříško.

U kojenců je nejdůležitější dostatek mléka. To zažene hlad i žízeň. Postupně, jak dítě roste a přechází na další stravu, potřebuje přijímat kromě mléka i jiné tekutiny. Záleží jen na rodičích, co naučí dítě pít. Tím nejlepším je obyčejná voda a bylinkové a ovocné čaje. Základem však je nápoje nesladit.

Cukr v pití a jídle nejenže dětem obvykle velmi chutná, je do jisté také míry návykový. Děti, jenž ochutnají slazené pití, posléze neslazené nápoje odmítají. Přitom slazené nápoje dodávají víc energie, než děti potřebují, čímž se zvyšuje riziko obezity a v pozdějším věku kardiovaskulárních onemocnění, mozkové mrtvice a cukrovky druhého typu.

Kromě slazených limonád a čajů však cukr obsahují i nápoje, u kterých to rodiče nepředpokládají. Jedním z takto matoucích nápojů jsou rozpustné neboli instantní čaje. Matoucí je už samotný název. Podle norem Evropské unie je totiž možné za čaj označit i nápoj, který obsahuje již pouhé 1 % čaje. A jelikož malé děti by neměly pít ani černý čaj, výrobci rodiče matou dále názvem nápoj.

Pod pojmem dětský rozpustný nebo instantní nápoj, který lze často koupit v lékárnách nebo dokonce prodejnách se speciální (a předpokládá se zdravou) výživou pro děti, není nic jiného než prášek nebo granule obsahující extrakty z bylin nebo ovoce a cukr. Dokonce i značky, které jinak vyrábí velmi kvalitní polotovary nebo hotová jídla pro ty nejmenší, nabízejí tyto velmi škodlivé druhy pití. Jisté je, že až na výjimky, rozpustné čaje a nápoje cukr obsahují.

Granulované nápoje obsahují především glukózu – hroznový cukr. Rodiče se mylně nechají uchlácholit tvrzením, že neobsahují přidanou sacharózu – řepný cukr. Jsou však sladké až až. Dopad na zdraví je totiž devastující.

Kromě zmíněných rizik obezity, návykovosti a ve vyšším věku také civilizačních nemocí tyto nápoje velmi špatně působí na zuby. Vytvářejí v ústech totiž kyselé prostředí, které narušuje zubní sklovinu. Dentisti se tak čím dál častěji setkávají se zubním kazem už na mléčném chrupu.

„Janička jako malá nechtěla pít. Zkoušeli jsme všechno možné. Nakonec mi v lékárně nabídli granulovaný nápoj bez přidaného cukru. A Janičce opravdu chutnal. Dokonce se nebránila různým příchutím. Jaké bylo moje zděšení, když nás doktorka už v necelých třech letech poslala k zubaři,“ říká Jana B..

Události nabraly na obrátkách. Přední zuby měla Janička tak zkažené, že musely ven. Už ve třech letech bojovala s následky pití granulovaných nápojů. Velmi dlouho pak trvalo, než se naučila pít neslazený čaj a vodu.

Nejdůležitější roli v životě dětí zastávají rodiče. To, co pijí oni sami, se naučí pít i jejich potomci. Kromě dobrého příkladu je vhodné děti s přibývajícím věkem zapojit do přípravy pití. Místo slazených limonád jim můžou rodiče ukázat, jak nakrájet do vody ovoce a přidat bylinky jako je máta. Domácí limonáda, do výroby které se zapojila rodina, zajisté zvítězí nad jakoukoliv kupovanou.

Autor: (pp)