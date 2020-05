„Po příjezdu hasičů byla požárem zasažena zcela kůlna a plameny se rozšířily už také na půdu přilehlého rodinného domu. Hasiči v dýchací technice dostali požár pod kontrolu pomocí dopravního vedení a několika C proudů během pár desítek minut. Poté následovalo vyhledávání skrytých ohnisek termokamerou a jejich dohašování,“ uvedl tiskový mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Z půdy domu bylo také nutné vynosit věci, které tam majitel skladoval. To hasičům trvalo asi do poledne. „Na místě byla ponechána místní dobrovolná jednotka, která zajistí do sedmi hodin večer dohlídku,“ dodal Svoboda.

Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na půl milionu korun. Včasným zásahem se hasičům podařilo uchránit hodnoty za přibližně 1,5 milionu. Příčinou vzniku požáru byla podle vyšetřovatele technická závada na elektroinstalaci vedoucí do přístavku. Celá událost se obešla bez zranění.