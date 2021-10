Hasiči přivolaní k ohni ženu našli mimo chatu. Do péče ji převzali zdravotničtí záchranáři Asociace samaritánů ČR. Pacientka podle sdělení mluvčí středočeské záchranné služby Petry Homolové utrpěla popáleniny na dvaceti procentech povrchu těla. Dostat oheň pod kontrolu se zasahujícím hasičům podařilo poměrně rychle; pak však ještě pokračovaly práce spojené s dohašováním a vyhledáváním skrytých ohnisek hoření.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.