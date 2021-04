Seriál Deníku: Vítězové a poražení.Zdroj: Deník

Pandemie koronaviru obrátila spoustě lidí život naruby. Mezi nimi je i šestatřicetiletý kuchař Pavel Štěpánek. Kvůli šířící se nemoci Covid-19 a následným vládním opatření sice přišel o prestižní a velmi dobře placené místo šéfkuchaře v restauraci COMO ve vyhlášeném pražském hotelu Jalta, zároveň se mu ale naskytl čas pro rodinu. „Poznal jsem, o co jsem přicházel,“ říká kuchař, jenž nově obléká svůj rondon v kuchyni domova pro seniory.

Profesní kariéra Pavla Štěpánka se vyvíjela podle jeho představ. Po několika štacích v restauracích v Pardubicích a poté v Praze, zkusil štěstí v pražském prestižním hotelu Jalta na Václavském náměstí, kde zrovna hledali kuchaře do zdejší restaurace. A uspěl. Z řadového kuchaře se stal později zástupce šéfkuchaře Dušana Mackoviče, po šesti letech, tedy konkrétně v roce 2019, od něho převzal štafetu a začal vládnout kuchyni on sám. Až do loňského roku.

Osudový zvrat

Na jaře 2020 v Česku propukla pandemie koronaviru. „Po nařízeních vlády uzavřít restaurace neměl majitel na zaplacení mezd. Náklady na provoz byly vysoké, okénkový prodej nedával smysl. Jakmile jsem neobdržel tři výplaty po sobě, ukončil jsem pracovní poměr. Majitel chvilku na to poslal restauraci do insolvence,“ vzpomíná Štěpánek. „Když už jsem se dostal na vrchol profesní kariéry šéfkuchaře, tak mi pandemie zasadila životní ránu. Chvíli jsem se z toho vzpamatovával,“ poznamená kuchař s tím, že spousta jeho kolegů z oboru je nyní bez práce, jiní našli uplatnění v jiných oborech.

Pavel Štěpánek se na sledu negativních událostí rozhodl hledat i pozitivní věci. Jak sám přiznal, začal trávit mnohem více času s rodinou, konkrétně s třiapůlletou dcerou a také přítelkyní. A více času pro rodinu byla i jedna z důležitých podmínek při hledání nového působiště. „Na postu šéfkuchaře jsem trávil hodně času v práci a doma jsem se prakticky neohřál,“ popisuje Štěpánek.

Svůj životopis poslal mimo jiné i do Domova pro seniory v obci Mlékovice na Kolínsku, který patří do sítě soukromých zařízení Clementas. „Při pohovoru se mne zeptali, jestli jsem se nespletl,“ vzpomíná na nový začátek Pavel Štěpánek.

Šéfkuchař byl přijat a nové angažmá pojal jako výzvu: kromě změny jídelního menu zavádí nové postupy, technologie a také vyžaduje při vaření jídla využití kvalitnějších surovin. Na rovinu přiznává, že vaření v domově pro seniory se liší od toho restauračního především v důrazu na nutriční vyváženost jídelníčků a diety, navíc klienti preferují především českou kuchyni.

Vaření pro seniory nebere jako dočasnou zastávku. „Nemám v úmyslu vracet se zpět do restauračního provozu. Momentálně mám pocit, že se podílím na něčem prospěšném, a rád bych v tom pokračoval. Chtěl bych pozvednout gastronomii v domovech důchodců, máme s vedením spoustu nápadů, které bychom chtěli v příštích letech využít,“ uzavírá optimisticky Pavel Štěpánek.

Prodej hotelů. Změní se na apartmány?

Hospody a hotely patří mezi nejvíce zasažené segmenty koronavirovou krizí. Na hotelech je to možná vidět o něco méně než na restauracích, ale i ubytovací zařízení teď procházejí „údolím stínu“. Přitom Česko v posledních předkrizových letech patřilo mezi hotelové ráje. Například podle dat z roku 2016 bylo v tuzemsku v provozu lehce přes šest tisíc hotelů a penzionů, což byl sedmý nejvyšší počet mezi sedmadvacítkou států EU. Koronavirus ale i s ubytovacími zařízeními tvrdě „zacvičil“.

Loni se v Česku ubytovalo 10,8 milionu turistů, což byl meziroční pokles o 51 procent. A letos, s výjimkou služebních cest, hotely zůstaly zcela zavřené. Například realitní odborníci proto začínají zmiňovat začínající „výprodeje“ hotelů.

„Většinou se tyto nemovitosti prodávají v neveřejné nabídce, takže to není na první pohled zřejmé. Odhaduji ale, že už je na prodej zhruba každé desáté ubytovacích zařízení. A jejich počet dále poroste,“ říká Miroslav Herain ze společnosti RE/MAX Commercial.

Prodávají se podle něj jak velké, zavedené hotely, tak menší penziony. A právě ty by mohly do budoucna změnit trh apartmánového bydlení. Developer projekt kompletně zrekonstruuje a následně bývalý hotel prodá po jednotlivých jednotkách. „U těch nejzajímavějších objektů již nyní probíhají první jednání o prodeji,“ potvrzuje Tomáš Wildt z investiční společnosti Vihorev Group.

