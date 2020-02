Sylva a Marylin jsou dost rozdílné role. Která se vám hraje lépe?

Marylin jsem si postavila na něčem mezi postavami Pravá blondýnka nebo Peggy ze seriálu Ženatý se závazky, šlo to v podstatě samo. Zato se Sylvou ze Slunečné jsem ze začátku trochu bojovala. I když se říká, že se negativní postavy hrají lehce, do toho zla se mi moc nechtělo. Chvilku jsem si ji pouštěla k tělu, ale pak jsem do toho už šlápla a vlastně mě to baví.

Je pro vás zajímavé si vyzkoušet něco jiného? Předpokládám, že vy jako Sylva nejste.

Panebože, to nejsem. Je ale zajímavé vidět, jak někteří lidé přemýšlejí, a co jsou ochotni udělat pro úspěch a kam až jsou schopni zajít. To byl problém se Sylvou, kdy jsem si říkala, že tohle by přece nikdo neudělal… Pak mi ale došlo, že je to asi jiný svět, než kolem sebe mám a než jaká jsem.

Studovala jste obchodní akademii, pak komunikaci. Kde se ve vašem životě vzalo herectví?

Chtěla jsem být herečka od dětství, ale nevyšla mi konzervatoř. Takže jsem jako „náhradu“ vystudovala obchodní akademii. Byla jsem chvíli trochu zhrzená, že jsem už ani nechtěla konzervatoř zkoušet znovu. Když jsem pak studovala sociální a masovou komunikaci, tehdejší přítel mě přemluvil, ať to zkusím. A tak jsem se k herectví dostala. Jinak jsem žádné dramaťáky jako dítě nenavštěvovala, ale když mi bylo okolo dvanácti, vzali mě rodiče do Stavovského divadla na Shakespeara, kde hrál Filip Blažek. Vlastně díky němu jsem herečka!

Zvládnete si zajít do divadla na představení?

Ráda chodím do Dejvického divadla. Naposledy jsem byla na Eleganci molekuly. Protože je mojí velkou vášní věda, vyhledávám všechny možné programy týkající se tohoto tématu.

Jaká oblast vědy vás zajímá?

Mám strašně ráda astrofyziku, vesmír, stejně jako biologii. Ještě si dělám jeden takový svůj projekt o vědcích, abych se věnovala přímo konkrétním lidem. Je to ale ještě v plenkách, tak nebudu zatím prozrazovat více.

Takže jste jako dítě koukala ráda na hvězdy?

Pořád, a do nebe vlastně koukám stále, ať je den nebo noc. Fascinuje mě, jak to celé vzniklo a jak je to obrovské…

Podle vašeho instagramového profilu to vypadá, že ráda cestujete…

Jednu dobu jsem cestovala za hereckými kurzy do světa a oblíbila jsem si New York. Byla jsem tam třikrát, dokonce jsem se tam chtěla stěhovat. Pak mě to přešlo, navíc jsem se strašně zamilovala do Čech a Prahy, že nemám už ambice se kamkoliv přesouvat. Ono také začít budovat kariéru na jiném kontinentu ve třiceti, to není legrace. Člověk začíná řešit i jiné věci.

Mají to herci v Americe jinak než u nás?

Je tam mnohem větší konkurence, jsou tam i jiné finanční podmínky a péče o herce vůbec, co se týče přípravy na roli, na natáčení a následná rekonvalescence. O herce je postaráno úplně naplno, i co se týče pojištění. Mají to jednodušší. Ale samozřejmě, pokud nejste top áčkovým hollywoodským hercem, netočíte zase tak často.

V souvislosti se Slunečnou - jste spíš městský nebo venkovský člověk?

Mám ráda město, ale pak stejně s chutí uteču na chalupu, kde strávím spoustu času bez lidí, internetu i televize.

DENISA NOVÁKOVÁ