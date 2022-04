Jada Pinkett-Smithová v modelu Jean Paul Gaultier

Jada Pinkett-SmithZdroj: ČTK/ZUMA/Kevin Sullivan

Byť bylo jméno herečky Jady Pinkettové-Smithové o oscarovém večeru skloňováno zejména v souvislosti s incidentem, který se odehrál mezi jejím manželem, hercem Willem Smithem a moderátorem večera Chrisem Rockem - Smith vlepil Rockovi facku za nejapný vtip narážející na alopecii Pinkettové-Smithové - přece se do historie oscarových večerů herečka zapsala i něčím jiným. Konkrétně svou volbou večerní róby. Jada Pinkettová-Smithová vynesla model z nové kolekce Jeana Paula Gaultiera. Její róbu prestižní módní magazíny zařadily mezi to nejlepší, co bylo o oscarovém večeru k vidění. Podle amerického Harper´s Bazaaru by si tuto róbu mohla dovolit málokterá žena, Pinkettová-Smithová ji ale "zkrotila" ve svůj prospěch a nad záplavou volánů vypadala téměř královsky.