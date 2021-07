Když někdo učiní dobrý skutek, bude za něj po zásluze odměněn, nebo spíše potrestán? Odpověď, kterou na tuto otázku uslyšíte, záleží i na tom, zda se ptáte dětí, nebo dospělých.

Zatímco děti ve většině věří, že se dobré skutky vyplácejí a přichází po nich zasloužená odměna, lidé ve věku jejich rodičů či prarodičů to vidí opačně. Alespoň to vyplývá z výsledků velké ankety Deníku Děti a rodiče, ve které odpovídaly skoro tři tisíce mladých Čechů a Češek a také přes dvanáct stovek dospělých.

Jaké jsou vztahy uvnitř rodin

„My, dospělí, máme často tendenci připomínat, jaké to bylo, když jsme my byli dětmi. V Deníku jsme si proto položili otázku, jak se vlastně dívají na svět dnešní děti a teenageři,“ říká k projektu ředitel redakcí Deníku Roman Gallo.

„Rozumíme světu našich potomků? Jak se děti a naši vnuci dívají na nás? Sešly se nám tisíce odpovědí a na nich postavíme letní seriál Deníku, který bude celý věnován vztahům uvnitř rodin,“ dodává Gallo.

Je nám spolu dobře

Co o sobě děti a dospělí prozradili? Nejlépe se cítí, když jsou spolu se svou rodinou. Skoro třicet procent dětí ale uvedlo, že jim je nejlépe mezi kamarády.

Největším vzorem dětí je jak podle nich samotných, tak i podle dospělých maminka, na druhé pozici se umístil tatínek. Ale rozdíl mezi oběma rodiči je u dětí menší, než jak ho vnímají dospělí.

Zajímavý rozpor v odpovědích mladých a starších respondentů se ukázal i u otázky, zda rodiče kontrolují, co mají jejich potomci v mobilu nebo s kým si píší na počítači. Více než dvě třetiny dětí jsou přesvědčeny, že jim rodiče elektronickou komunikaci nekontrolují. Jenže tři čtvrtiny dospělých se přiznaly k tomu, že tak činí často nebo alespoň občas.

