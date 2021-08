Jiří Maryško byl od malička Robinsonem. Byl v této roli tak důsledný, že i při pobytu na chatě odmítal spát v komfortu pokoje a raději se odstěhoval do kůlny na zahradě. Ke štěstí mu stačila kápézetka, dýka a noční přepady sklepa, kde na něj čekala šiška salámu… Co se týče negativního vlivu covidové pandemie na fyzickou kondici dětí, má jasno. Výmluvy na lockdown nebere.

Herec Jiří Maryško | Foto: se svolením Holiday Films

Otevřelo vám v něčem natáčení Spícího města oči, nebo jen potvrdilo to, co jste si o dětech myslel?

Potvrdilo. O dětech si myslím jen to nejlepší. Jsou upřímné, nezkažené, nejsou vypočítavé a s naprostou samozřejmostí věří v happy endy. Racionálně uvažující a společenským chováním domestikovaní dospělí jim můžou jenom závidět jejich svobodu - svobodou projevu počínaje a svobodou pohybu konče. Myslím, že v životě dosáhne největších úspěchů ten, kdo dítětem nikdy být nepřestal. Alespoň v umění. V diplomacii by to bylo jistě složitější…