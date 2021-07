Režisér filmu Spící město Dan Svátek: Děti dokážou mnohem víc, než si myslíme Přečíst článek ›

Co to je?

Jedná se o seriál Deníku, který se zabývá rozdílným světem dětí a rodičů. Vychází z dotazníku Deníku, v němž jsme získali přes čtyři tisíce odpovědí od našich čtenářů i školáků, a z dalších podnětů. Jako nit se seriálem povinou témata spojená s partnerským filmem Spící město režiséra Dana Svátka, který pojednává o světě, kde rodiče usnou a děti si musí poradit sami ve světě, kde žijí jen ony samy a dospělí bez dětí.

Kdy seriál vychází?

Každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu v tištěném Deníku. A to až do konce prázdnin. Doprovázen je i sérií rozhovorů a témat v magazínech a celý jej najdete na denik.cz

Na čem je seriál a celý Letní deník postaven?

Seriál Rodiče a děti má pět pilířů: 1. Tematický blok věnovaný vždy fenoménu ze života dětí, dospělých, jejich vzájemnému vztahu či rozdílnému pohledu na problém. 2. Seriál rozhovorů s herci a osobnostmi spojenými s filmem Spící město o fenoménech popsaných v tematickém bloku. 3. Střípky z natáčení Spícího města. Ale i z knihy Martina Vopěnky a míst, kde se film točil. 4. Píšu Ti. Projekt dopisů dětí rodičům a prarodičům. Píší je pro nás jak známé osobnosti, tak čtenáři (více na straně 10). 5. Společná zábava u více křížovek a testů, které vycházejí vždy jak na webu denik.cz, tak na straně 12. Součástí bude také čtenářská soutěž.

Jaká budou nejbližší hlavní témata seriálu? Tady je plán na nejbližší dva týdny:

Týden 1: Děti a fyzické zdraví

Úterý 13. 7. : Datové téma: co prozradil velký dotazník Deníku.

Středa 14. 7. : Nový trend. Někteří rodiče nedávají dětem sladkosti.

Čtvrtek 15. 7.: Jak a čím vybavit dětskou lékárničku. Co zkontrolovat před odjezdem na tábor či dovolenou.

Sobota 17. 7.: Táta či děda jako nejpřísnější trenér aneb Jak nepřetěžovat děti, aby to na ně nemělo negativní vliv.

Týden 2: Společné prožitky pro děti i rodiče

Úterý 19. 7.: Společné čtení jak to udělat, aby děti četly rády.

Středa 20. 7.: Venkovní bojové hry.

Čtvrtek 21. 7.: Nejznámější české rodinné parky.

Sobota 23. 7.: Jak zabavit děti návod od trenérů na sportovní aktivity.