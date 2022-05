Soniny šance získat zpět několik set tisíc jsou nulové. Auto je psané na něj, protože to kvůli pojištění bylo praktické. Když se ozve banka kvůli zpožděné splátce hypotéky, je Soňa nahraná – netuší, kolik partner vydělává ani kolik je peněz na jeho účtu a zda jde o jednorázovou chybu s limity, jak tvrdí on, nebo velký problém. Hospodaření mají zcela oddělené. „Ta hypotéka je šílená, myslím, že mu moc peněz nezbývá, tak ani nevím, jestli by mi mohl platit alimenty. Máme to takhle rozdělené – on platí dům, já jídlo, vodu, energie…,“ vypočítává prý spravedlivě rozdělené výdaje.

Lenka Šťastná, prezidentka organizace Business & Professional Women ČR (BPWCR), která pracovala dlouhá léta v bankovnictví a setkala se s nespočtem situací, kdy se žena ocitla bez prostředků, k tomu říká: „Nemusí jít jen o rozchod, osobně jsem zažila případ ženy, které manžel náhle zemřel, ona neměla k jeho účtům přístup a po několik měsíců se na ni a její děti skládala široká rodina, dokud se nevyřešilo dědictví.“

Lenka Šťastná upozorňuje, že právě proto by se ženy měly o peníze víc zajímat, učit se s nimi pracovat a chápat význam finanční rezervy ne jako výraz nedůvěry v partnera, ale jako součásti zdravého vztahu. „Ekonomická nezávislost je pro každého člověka velmi důležitá. Peníze potřebujeme nejen pro běžný život, pro realizaci svých zájmů a koníčků, ale také pro zajištění budoucnosti . Je nutné mít rezervy i na dobu, kdy nebudeme mít možnost mít dostatečné příjmy ať již kvůli nemoci, ztrátě zaměstnání, nebo při péči o děti či jiné rodinné příslušníky,“ poukazuje Lenka Šťastná na situace, které nelze v životě příliš ovlivnit ani předvídat.

Ženy se nechávají uplácet, ale ne zaplatit

Druhým problémem, který ženy potkává, je neschopnost si finanční rezervu vytvořit. Při spravedlivém rozdělení výdajů na společné soužití půl na půl, zkráceném úvazku kvůli péči o děti i méně lukrativním pozicím z důvodu úplně stejného, ženám často příliš peněz nezbývá. „Když jsem nastoupila na mateřskou, klesly mi příjmy o 70 %!“ říká Hana Váchová Kočková, která už od vysokoškolských studií podniká. „Pracovala jsem 12 až 18 hodin denně, když bylo potřeba. Teď je to pár hodin týdně, protože máme malé dítě. S manželem máme společný účet a rodinu zabezpečuje on. Nevidím důvod, proč bych se teď měla omezovat. Starám se o naše dítě. A jsem přesvědčená, že by to tak mělo být v každé rodině,“ říká majitelka firmy Doučíme naučíme.

Z osobní zkušenosti ale ví, že každý to tak nastavené nemá, není vzácné, když s ní kamarádka odmítne jít na kafe, protože na něj zkrátka nemá. „Znám případy, kde se řeší, na který kroužek budou chodit děti, zatímco muž si pak odjede na měsíc na Bali. Dokonce se mi stalo, že jsem platila vstupné za celou skupinu, a jeden pár mi peníze po desetiletém manželství poslal každý ze svého účtu!“ vypráví. Na otázku, zda jde o problém lakomých mužů, odpovídá rozhodným ne. Je to problém žen, které si to tak nechají líbit.

„Ano, jsou případy, kdy muž je skutečně lakomý, má vše spočítané, je to nějaký nástroj, jak ukázat svou nadřazenost. Ale znám případy, kdy se ženy o peníze ani nepřihlásí. Nebo si nechají zavřít pusu luxusní dovolenou a pak se zase hádají o každou korunu navíc,“ krčí rameny podnikatelka. Říká, že její velkou výhodou je to, že vždy pracovala sama na sebe, o své finance se musela starat a viděla to jako přirozenou součást života.

„Rodiče mě vychovávali v duchu ‚kupuj si jen to, na co si vyděláš‘. Naučilo mě to o penězích přemýšlet, hospodařit s nimi. A pokud mám pocit, že něco není fér, jsem schopná se pohádat. Podle mě ale stačí mužům rozumně vysvětlit, proč potřebujete své peníze nebo proč není fér dělit se napůl o výdaje, pokud nemáte stejný příjem,“ říká Hana Váchová Kočková.

Proč se nám ženám do boje o peníze moc nechce? Stále podléháme stereotypní představě, že peníze jsou mužská záležitost. „Fungování s penězi v rámci moderních rodin se ale v čase proměnilo. Muži mají běžně své finanční prostředky, které nejsou součástí rodinných rozpočtů, a já nevidím důvod, proč by neměly mít vlastní finanční rezervy i ženy. Pokud se to manželovi nelíbí, navrhla bych mu tvořit finanční rezervu společně,“ říká Lenka Šťastná.

Její organizace BPWCR se zasazuje o zvýšení finanční gramotnosti mezi ženami. Navíc se snaží motivovat ženy, aby peníze nejen řešily, ale aby o nich i hovořily, vzájemně se podporovaly, sdílely zkušenosti, předávaly si tipy, jak peníze investovat nebo chytře uložit. Zkrátka aby se pro ně finance staly přirozenou součástí života.

Shromáždit, a hlavně rozmnožit

Soukromý průzkum

Podnikatelka Hana Váchová Kočková na svém instagramu uspořádala na téma financí rychlou anketu. Odpovědělo jí 314 žen. Ukázalo se, že ačkoliv ženy vyrůstaly v rodinách, kde se v téměř ve dvou třetinách případů rodiče o peníze dělili, dnes mají dvě třetiny párů účty oddělené. Ovšem jen v polovině případů si ženy dokážou říct o více peněz, pokud jsou v úzkých. Jen necelá pětina odpovídajících žen je také ochotná se kvůli penězům pohádat, ačkoli to pro ně je důležité téma. Jen 8 % žen se penězi nechce vůbec zabývat. Pokud se partneři hádají, pak důvodem je to, že muži netuší, kolik co stojí. Ve zkratce: muži nejsou skrblíci, jen my ženy s nimi o penězích musíme mluvit.

Podle aktuálních odhadů představují ženy také obrovský nevyužitý potenciál finančních trhů. Umějí peníze vydělat, a pokud je umějí i udržet a mají odvahu je rozmnožit, jsou i šikovnými investorkami. Představa, že svět investic je jen pro finanční magnátky, je stejně vedle jako ta, která vidí peníze jako pánskou záležitost. Není třeba nakupovat akcie Tesly či Bitcoiny, ale hodí se myslet na hodnotu peněz v budoucnu i možnost odložené peníze zhodnotit. „Inflace byla, je a bude a úroky na běžných bankovních účtech ji nikdy nepokryjí,“ otevírá problém peněz „bezpečně“ uložených v bance Markéta Jelínková, senior portfolio manažerka společnosti Amundi, která zajišťuje správu aktiv.

A jak tedy peníze zhodnotit? Obecně převládají mezi investory ti konzervativnější a u žen tomu není jinak – preferují jistotu, nižší rozkolísanost, společenský přínos i hmatatelnost toho, co podporují. Jistota i za cenu nižšího výnosu. Ženy jsou podle některých zdrojů také ochotnější využít služeb finančních poradců. Problém s nimi je ten, že aktuálně se ve společnosti pohybuje velké množství poradců různé kvality.

„Třeba u podílových fondů doporučuji podívat se na kredit správce, tedy to, jakou pověst má společnost, která ho spravuje, kolik má klientů, jak roste objem spravovaného majetku a na poplatkovou strukturu. Pokud nemáte čas ani prostor na takovou analýzu, můžete se svěřit do rukou některé z bank, která investice umožňuje,“ říká Markéta Jelínková a dodává, že při samotném investování jsou zásadní tři věci: začít investovat ihned a nesnažit se počkat na ideální situaci, investovat pravidelně, čímž vyrovnáte chvilkové výkyvy trhu, a v případě vyšších obnosů investovat postupně.

Podobně to vidí i ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR Jana Brodani. Podle ní už se 300 Kč měsíčně lze najít zajímavé investiční příležitosti. „Důležité je začít co nejdříve a nabírat zkušenosti i vědomosti. Například miliardář Warren Buffett získal většinu svého majetku po sedmdesátce, ale začal s tím dávno před tím,“ poznamenává finančnice, která sama s investicemi začala někdy kolem sedmadvaceti. Na poměry mezi vrstevníky brzo, z pohledu odborníka prý měla začít dřív.

Plán nad zlato

Pustit se bezhlavě do investic každopádně Jana Brodani nedoporučuje. Naprostým základem je vytvoření rozpočtu a časového plánu i zvážení situací, které mohou přijít. Naspořené peníze je potřeba rozdělit na rezervu, která má být k dispozici okamžitě, pokud je potřeba, a zbytek, který je možné nechat stranou na delší čas. „K okamžité dispozici byste měli mít částku odpovídající výdajům za šest měsíců. Pokud víte, že za deset měsíců budete třeba kupovat pračku, můžete pro tyhle peníze využít termínovaný vklad. Zbytek peněz lze investovat, ale je potřeba si udělat plán s ohledem na to, co pravděpodobně přijde,“ vysvětluje Jana Brodani.

Při plánování pravidelných investic je tak potřeba přemýšlet o možných výpadcích příjmů, jako je rodičovská dovolená nebo zkrácený úvazek po návratu z ní – příliš ambiciózně nastavené pravidelné platby můžou pak po několik let být zátěží rodinného rozpočtu.

Stejné důvody by ale měly být motivací investice neodkládat a nepodceňovat. Ženy mají právě kvůli péči o děti nižší důchody a jsou ve stáří častěji ohroženy chudobou. Už generace dnešních třicátnic a čtyřicátnic má víceméně jasné, že důchod bude pokrývat jen část jejich životních nákladů. Bez vlastních rezerv se neobejdete. A necháte toto riziko skutečně jen na mužích, kteří se navíc průměrně dožívají o několik let nižšího věku?

