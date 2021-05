Když se sešly sudičky nad kolébkou malé Terezky, nemohly se dohodnout na tom, pro jaký sport bude mít nadání. A tak jí ho daly na všechny a volbu nechaly na ní. Psal se rok 1998 a nikdo ještě netušil, že se právě v Třebíči narodila dnes již slavná cyklistka Tereza Neumanová.

Tereza Neumanová. | Foto: Se svolením Terezy Neumanové

Rodiče byli prozíraví a Terku i její dvě sestry vedli k všestrannosti a dali jim možnost naučit se všechny sporty a nejen to. I když to bylo poměrně náročné, je jim za to dnes Tereza vděčná. Vyzkoušela si všechno možné, dělala gymnastiku, atletiku, plavání, rychlobruslení, hokej, balet, kolo, sjezdové lyžování i běžky. Hrála ale i na různé hudební nástroje a chodila na malování.