Může se to zdát zvláštní, že je na sociálních sítích vidíme v sexy pózách, přitom je představa, že by je někdo spatřil odhalené, dost děsí. Ve smlouvách mají dokonce vepsány klauzule, které tuto možnost naprosto vylučují. Například hvězda hitu Ladíme! Anna Kendricková si raději vybírala podle zadečku svou dvojnici, jen aby ho ve filmu nemusela ukázat. A není sama.

Sexy jen na Instagramu

I když má zpěvačka a herečka Jessica Simpsonová (41) fantastickou postavu a nesnaží se ji v soukromí nijak zakrývat, pokud jde o její profesionální práci, zastává přísnou politiku. Popsala ji magazínu Allure. „Je mi jedno, jak intelektuální a temná role by to byla. Je mi jedno, jestli bych za ni dostala Oscara, to ocenění pro mě nic neznamená. Nikdy bych se nesvlékla. Nemyslím si, že by si lidé zasloužili vidět, co je pod mým oblečením. To je jen pro mého manžela,“ pronesla se smíchem.

Zamilovaly se do režiséra: Které herečky spojily natáčení s láskou

Strach z pornowebů

Herečka Keira Knightleyová (37) neměla v minulosti s odhalováním problém, svědčí o tom snímky jako Domina či Vévodkyně. Od té doby, co se ale stala matkou a doba se změnila, už se svlékat ve filmech nechce. Bojí se, že skončí na pornostránkách. „Dříve jste dělali sexuální scénu izolovaně a dávalo to smysl. Ale teď ji točíte se štábem lidí a může se objevit na stránkách pro dospělé. A to nechci,“ řekla Financial Times.

Neodhalí ani kousek kůže

Přestože kariéra Julie Robertsová (54) trvá už několik desetiletí a hrála v široké škále filmů, jediná věc, o které tvrdí, že ji nikdy neudělá, je svlékání. Někteří si možná vzpomenou na film Pretty Woman, kde hraje prostitutku Vivian Ward. Ani tady neodhalila kůži. Sexy pózy za ni točila Shelley Michelle, včetně slavné scény, kde si Vivian natahuje boty po stehna.

Kate Mossová šla s pravdou ven. Popsala trauma z modelingu i kokainové večírky

Bojí se, co řeknou děti

Bývá řazena mezi nejsvůdnější ženy světa a často zdobí obálky pánských časopisů. V posledních letech ale Megan Fox (36) vytvořila tlak na to, aby byla jako herečka brána vážněji, zejména poté, co se stala matkou. V rozhovoru pro The Sun vše objasnila. „Jsou určité věci, které by chlapci nikdy neměli vidět dělat své matky,“ řekla a dodala, že si za svým tvrzením pevně stojí.

Rozum zvítězil

Trilogie Padesát odstínů se stala celosvětovým fenoménem a z Jamieho Dornana (40) udělala hvězdu. Ač se to nemusí zdát, i při natáčení tohoto lechtivého románu se držel zpátky a jediné, co byl ochotný ukázat, byl zadek. Víc neodhalil ani kvůli penězům. „Nabízeli mi třicet milionů dolarů, když ukážu jedno varle. Nemyslím si ale, že je potřeba ukazovat víc, když to není pro příběh podstatné.“

Nahota není nic pro ni

Když v roce 2009 propagovala svůj film Umění lhát, poskytla Jennifer Garnerová (50) rozhovor MTV News o svých pocitech z vystavování svého těla na obrazovce. Zatímco ona se ve filmu nesvlékla, její kolega Ricky Gervais se objevil bez košile. „Je prakticky nulová šance, že bych se někdy kvůli roli odhalila. Svět si zaslouží něco lepšího,“ řekla s tím, že to není nic pro ni.

KVÍZ: Sexy a úspěšné, svět jim ležel u nohou. Znáte slavné topmodelky 90. let?

Možná změní názor

Rebel Wilsonová (42) je další herečkou, která má ve smlouvě jasně napsáno, kolik je ochotná ze svého těla ukázat. Tuto věc řešila především u filmu Grimsby, který má na svědomí Sacha Baron Cohen. Ten trval na tom, aby se ukázala zepředu kompletně nahá, to však Rebel rezolutně odmítla. Místo ní se tedy svlékala burleskní tanečnice z Jižní Afriky. Rebel však přiznala, že pokud nepůjde o komedii, možná se v budoucnu nepatrně odhalí.

Ukáže maximálně spodní prádlo

Ještě než se Kristen Bellová (41) objevila v seriálu Profesionální lháři ve spodním prádle (hrála roli Jeannie Van Der Hooven), rozhodla se vymodelovat své tělo k dokonalosti, aby vypadala co nejlépe. Pózování v podprsence a kalhotkách jí tak šlo velmi dobře, víc už ale ukázat nehodlá. „Všichni mi říkají, ať se bez obav svléknu, ale já na to pokaždé odpovídám: Sněte dál!“ řekla se smíchem magazínu Women’s Health.