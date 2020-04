Pro někoho je zázrakem, pro někoho záhadou. Mimochodem, zdaleka ne každý herec s ním chce pracovat, třebaže to většinou zajišťuje hvězdnou budoucnost. James Cameron se prý s herci a podřízenými moc nepáře a každého, kdo stojí v cestě jeho vizím, přejede jako válec. I kvůli tomu při natáčení oscarové Propasti pro dokonalou iluzi málem utopil hlavní hvězdu Eda Harrise. Jedná se o naprostého perfekcionistu. Jen zásluhou toho se z něj ale stal jeden z nejmocnějších a nejúspěšnějších mužů továrny na sny.

Jeho snímky Avatar a Titanic vydělaly dohromady skoro pět miliard dolarů a staly se kinematografickými a popkulturními milníky, podobně jako Terminátoři nebo druhý Rambo. Cameron svou prací už šestatřicet let posouvá hranice toho, co je v moderním filmu možné. Prokázal to ostatně i ve svém prozatím posledním snímku Alita: Bojový Anděl, který si podmanil srdce diváků v loňském roce. Docela výkon na Kanaďana, který nikdy neprošel formálním filmařským vzděláním a začínal vlastně jako neodbytný fanda.

Věčný kluk a všeuměl

Vloni James Cameron oslavil pětašedesáté narozeniny, ale neubírá plyn. Jen chce nyní svůj pracovní život zasvětit jedinému projektu – pokračováním Avatara. Do roku 2027 by měla vzniknout hned čtyři! Tato série má pro režiséra osobní význam, protože v sobě spojuje hned dvě velké filmařovy vášně. Už roky se Cameron výrazně zajímá o ekologii a především může v těchto filmech ventilovat svoji životní vášeň, lásku k vědecko-fantastickým příběhům.

Americká dokumentární série si vážně nemohla přát lepšího průvodce.

Cameron psal svá první sci-fi vyprávění už jako dítě. Od chvíle, kdy viděl Kubrickovu 2001: Vesmírnou odyseu, nemohl přestat snít o budoucnosti. Mimochodem, už tehdy vznikl námět pro budoucí natočení Propasti – příběh o mimozemšťanech žijících v hlubinách sepsal během hodiny biologie. A když se společně s rodinou přestěhoval poblíž Los Angeles, věděl, že se chce dostat do světa filmu. Nebylo to ale snadné.

Chvíli musel kvůli obživě řídit tirák nebo vykonávat profesi údržbáře a ve volném čase načítal moudré knihy o tvorbě scénářů. Dveře ke splnění snu mu ale otevřely spíš zručné prsty, když začal dělat modely pro béčková sci-fi produkční společnosti režiséra Rogera Cormana. A ještě k oněm prstům a ke Cameronově rozsáhlému uměleckému nadání: možná si z Titaniku pamatujete scénu, při níž Leonardo DiCaprio do skicáře načrtává kontury nahé Kate Winslet. Tak onen výsledný obraz nakreslil sám Cameron.

Sny jako inspirace

Cameronovi se dlouho nedařilo, dokonce není ani přehnané říct, že třel bídu s nouzí. Alespoň do chvíle, než se mu v Římě během jedné horečnaté noci zdál sen o kovové kostře robota vycházející z plamenů, jež se ho snaží zabít kuchyňským nožem. Z této noční můry se zrodil Terminátor. A spolu s ním také Cameronova cesta ke hvězdám. Práva na příběh o zabijáckých strojích sice musel prodat za jediný dolar, protože producenti zápletce nevěřili, ale vše, co následovalo poté, bylo jen důkazem filmařovy geniality. Jestli tedy má někdo o vědecké fantastice a filmovém umění právo hovořit, je to právě tento muž.

Ve svém dokumentárním cyklu, odhalujícím jím nejceněnější žánrové počiny a zlomy, ale nebude před kamerou sám. V šesti epizodách se mihnou i mnozí jeho přátelé a kolegové včetně největších celebrit stříbrného plátna. Pozvání přijali Ridley Scott, Steven Spielberg, George Lucas, Guillermo del Toro, Luc Besson, Jonathan Nolan, Arnold Schwarzenegger či Sigourney Weaver a mnohé další hollywoodské ikony, bez nichž bychom si dnes svět filmové vědecké fantastiky už nedokázali ani představit. Není třeba dodávat, že pro fanoušky robotů, hvězdných plavidel a mimozemských přátel i nepřátel je tento cyklus splněným snem.

DANIEL STORCH