Nevadilo vám, že vůbec nebudete mluvit? Nevadilo. Připomnělo mi to slavnou němou grotesku Frigo na mašině. Byl jsem takový Buster Keaton, který sice nejede na mašině, protože mu ujede, ale má to atributy němé grotesky.

Už jste někdy hrál ve filmu, kde jste neřekl ani slovo?

Účinkoval jsem ve snímku Muzikál aneb Cesty ke štěstí, kde jsem hrál kupodivu autobusáka, a tam jsem jenom přivezl partu dětí, byla to taková reminiscence na Starce na chmelu. Ten film jsem neviděl, ale vím, že jsem tam nehovořil, a dokonce si myslím, že jsem tam nebyl ani moc vidět. A pak jsem hrál zase autobusáka ve filmu Bezva ženská na krku, kde jsem vezl Ondru Vetchého a kolegyni Hřebíčkovou, a tam jsem také neřekl ani slovo. Už s tím tedy zkušenosti mám. (smích)

Teď už mi nahota nevadí, říká oblíbený herec Jan Cina

Překvapený jste tedy nebyl…

Nebyl. Vždycky mě dostanou na dopravní prostředky. Když jsem se dozvěděl, že se svezu ve starém motorovém vlaku, nebylo co řešit. A přišel mi vtipný i fakt, že nějakému chlapovi ujede vlak tímhle způsobem. Přesunout to na plátno bylo geniální. Velice rád jsem se toho zúčastnil.

Jak jste si užil řízení vlaku?

Bavilo mě to moc! Pořád jsem jako malý kluk, takže je pro mě jakákoli podobná příležitost velkou výzvou. Jakmile někde smrdí nafta, olej a šmír, tak mě tam mají, a vůbec mě nezajímalo, jestli mluvím, nebo ne. Díky Mimořádné události jsem si rozšířil šoférské portfolio. Všechny ale uklidním. Jízda se odehrála na bezpečné trati, která byla zcela bez provozu a pod přísným dohledem profesionála.

Ve filmu hodně běháte. Spočítal jste si, jak moc?

Vcelku bych řekl, že dost. Nebylo by toho tolik na kilometry, ale nevěřili byste, jak špatně se utíká po kolejích. Pražce určují rychlost běhu a dělalo mi velký problém nerozbít si hubu hned při prvním popoběhnutí. (smích) Věděl jsem, že to bude náročný, ale netušil jsem, že natáčení navíc bude probíhat v horkém létě, na trati se nebylo možné nikde schovat, byl to punk. Ale co mohu prozradit, úplně všude neběhám já.

