Kuriózní podmínka. Roli Williama ve filmu o princezně Dianě nemůže hrát Brit

Kuriózní podmínku si stanovili filmaři, kteří hledají herce do připravovaného životopisného snímku o britské princezně Dianě. Roli jejího syna, prince Williama, nemohou získat uchazeči, kteří mají jen britské občanství, informoval list The Guardian. Podle produkce je to kvůli brexitu.

Britský princ William | Foto: ČTK / ČTK

Film s názvem Spencer se bude natáčet v první polovině příštího roku v Německu. Chilský režisér Pablo Larraín v něm chce zachytit několik dní během Vánoc v 90. letech minulého století, během kterých se Diana na zámku Sandringham údajně rozhodla opustit svého manžela, prince Charlese. Princ George slaví sedmé narozeniny. Na nových fotkách se stále více podobá otci Přečíst článek › Hlavní roli britské princezny bude hrát americká herečka Kristen Stewartová. Do role Dianina staršího syna, prince Williama, hledá produkce chlapce od devíti do dvanácti let. Zásadní podmínkou je, že musí mít "evropský pas". Britští občané, kteří nemají navíc i pas některé země Evropské unie, se o roli ucházet nemohou. "Britští chlapci mají zakázáno hrát prince Williama 'kvůli brexitu'," napsal o náboru do nového filmu britský bulvární server Mail Online. Letošní odchod Británie z Evropské unie je skutečně důvodem, proč produkce filmu hledá do role Williama někoho s unijním občanstvím. Po samotném brexitu z konce ledna totiž na konci letošního roku skončí i takzvané přechodné období, během kterého v Británii dál platila většina unijních pravidel. Podmínky nejsou jasné Vzhledem k tomu, že se Brusel s Londýnem stále nedohodly na podobě budoucích vzájemných vztahů, není jasné, jaké budou podmínky pro zaměstnávání Britů v EU. Nejistota by se tak v případě účasti britského herce dotkla i natáčení filmu Spencer. Castingová ředitelka Amy Hubbardová uvedla, že podmínka unijního občanství souvisí s financováním filmu ze strany německé produkční společnosti. "Ve filmové branži je běžné, ať už finance pochází odkudkoli, že některé důležité role musí mít stejný pas / občanství (jako zdroj financí)," uvedla na twitteru. Manželka prince Harryho Meghan potratila. Bolestná událost se stala v létě Přečíst článek › Režisér Larraín, který už má na svém kontě i životopisný film o někdejší americké první dámě Jackie Kennedyové, chce snímek o princezně Dianě natočit jako anti-pohádku. "Když se někdo rozhodne nebýt královnou a řekne, že raději bude sám sebou, je to velké, opravdu velké rozhodnutí, pohádka naruby," uvedl.

