Může se zdát, že operní pěvci na pódiu nevydají moc energie. To ale vyvrací sólistka Národního divadla Andrea Tögel Kalivodová (43). Každé takové vystoupení je prý energeticky velmi náročné, proto se udržuje v kondici.

Andrea Tögel Kalivodová. | Foto: Lenka Hatašová

Říká se, že operní pěvkyně i pěvci by neměli být žádná „ořezávátka“. Je to skutečně tak? Hraje roli v síle hlasu i postava?

Nevím, zda přímo postava. Co je hlavní pro sílu hlasu, je pevnost dané pěvkyně či pěvce. Tedy správné postavení a držení těla, stabilita, sebejistota. To je velmi důležité, díky tomu je pak hlas správně posazený a přirozený. Jestli mají být pěvci silnější čili statní, nebo mají být hubení, to je velmi individuální. Ale asi nikdo by neměl být vyloženě tlustý, už kvůli svému vlastnímu zdraví.