Muž, kterého si můžeme představit jako křečka, s tvářičkami plnými nasyslených zásob, vejde do nákupního centra, které je takovým bludištěm pro zvířátka vyrobeným z kartonů a krabic. Křeček je zmatený, neví kudy jít a naráží do zdí. Chtěl by hned utéct zpět, ale brzo se v bludišti ztratí a nedokáže najít východ.

Žena je ovšem jako kobylka, nezdržuje se hledáním cesty a zdatně přeskakuje přes zábrany v bludišti z jednoho oddělení do druhého, ještě u toho stíhá vybírat zboží, a křeček jen platí ze svých zásob. Postupně mu tak ubývá z naducaných tváří.

První stěnou, do které křeček hledající cestu ven narazí, je prodejna parfémů. Kobylka ovšem překážku přeskočí a tykadélky očichává jeden parfém za druhým, testuje je a dává křečkovi přičichnout, co na tu či onu vůni říká on. Křečkovi to ovšem přijde všechno stejné a bezmocně zdvihá pacičky. Nejhorší ovšem je, když začne kobylka hledat nějaký parfémek i pro smradlavého křečka.

Bludiště ale nekončí, přichází další zeď, a to jsou obchody s oblečením. Zde se kobylka promění ve stonožku, využije všech svých sto nožiček a zkouší několik věcí najednou. A ptá se křečka, jak jí to sluší. A křeček si připadá, že bez přestání běží v kole jako myška a nemůže přestat šlapat. Někde u osmého krámu přichází krize a další proměna zvířátek. Z křečka se stává hovado a ze stonožky kudlanka nábožná. Muž se pak chvíli snaží vzdorovat, to se křeček promění ve vlka, ale dlouho mu to nevydrží a stane se z něj pomalý šneček, co se plazí od obchůdku k obchůdku, občas vystrčí růžky, ale rychle je zase stáhne, aby si kudlanka nevšimla.

A pak už v dálce vidíte světýlko, východ z bludiště, ale v tom se pod vámi prolomí podlaha a vy spadnete do propasti, kterou je food zóna. Jako šneček si říkáte, alespoň se v klidu najím, ale nenajíte, protože kudlanka náhle zjistila, že je ještě tlustší, než myslela, a začne to šnečkovi předhazovat. A přichází konec, z tohoto bludiště šnek zdravý nevyjde. Z kudlanky se v restauraci stává velryba. A ze šnečka papoušek – říká si co chce, ale stejně ho nikdo neposlouchá.

A pak, když velryba s papouškem dokličkují na parkoviště, vítězně vyjdou z labyrintu a nenajdou auto. Už totiž nevíte, kde jste ho nechali, zda to bylo žluté, červené nebo modré parkoviště. Že já hovado si to místo nevyfotil. Teď už křeček alias šneček nadává sám sobě. A za vámi vzteklá kudlanka křížená s velrybou vříská jako páv.

No, a pokud spolu oba nastoupíte do auta a odjedete domů, váš vztah ustál zkoušku a vydržíte spolu dalších padesát let. Návštěva océčka je tak nejlepší párovou terapií. Ale traduje se, že v každém takovém centru bloumá po parkovišti pár křečků, co už se nikdy nedostali z bludiště a zůstali tam uvězněni navždy. A kobylky domů odjely bez nich.

Oblíbené fejetony předního českého šoumena najdete v sobotní příloze Deníku s názvem Víkend.