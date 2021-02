Nový čas přinesl poznatky slovenské badatelky Alice Jančokové, která se zabývá rodokmeny. Zjistila, že Arnoldův pradědeček se jmenoval Wenzel (Václav) Mach. Narodil se roku 1841. Později odešel do Štýrska, kde pracoval jako kovář a v roce 1871 se zapletl s dívkou Kunigunde Schwarzenegger, se kterou měl nemanželského syna Carla. Ten ve svých 17 letech přijal příjmení Schwarzenegger. V roce 1897 se oženil s Cecilií Hinterleitner a měl s ní čtyři děti, mezi nimi i Gustava, otce světoznámého Arnolda.

Slovenská badatelka původně zveřejnila, že rodištěm Macha byl Kočov na Tachovsku. Jenže v digitalizovaných matričních knihách obce Kočov není pro rok 1841 uveden žádný narozený jménem Wenzel Mach. Podle fotografie grafu rodokmenu zjistil pracovník Deníku Antonín Hříbal, že rodištěm Macha byl Chocov u Tábora, který byl ve starých matričních knihách uváděn jako Chocov i Kočov.

Starosta Kočova na Tachovsku Miroslav Pešek Deníku řekl, že pokud by předek slavného herce pocházel z Kočova, byla by to pro obec příznivá zpráva. "Každé zviditelnění je dobré. Pokud by se k tomu chystala jakákoliv akce, rádi bychom ji podpořili. Ale jestliže pochází z Táborska, nedá se nic dělat, i tak je to ale potěšitelné, že má herec kořeny v Česku," uvedl.

Pro Jaroslava Větrovského, starostu Mladé Vožice, pod níž dvacetihlavá vesnička Chocov spadá, není informace o hercově pradědečkovi novinkou.."To, že z Chocova pochází prapředek Arnolda Schwarzeneggera mi je známo, ale jedná se o historickou záležitost. Pokud vím, žádné příbuzné tam nemá," uvedl.

Do dění kolem Schwarzeneggerova prapředka se zapojil rovněž historik Jiří Nenutil z Tachova. "Na mezinárodní wikipedii je skutečně uveden jako rodiště pradědečka Kočov u Tachova. Budeme oficiálně žádat, aby informace byla uvedena na pravou míru. S přáteli z filmařské branže jsme chtěli uspořádat na tuto počest výstavku a přednášku, původně tedy v Kočově nebo v Tachově. Ale protože se situace změnila, rádi ji uspořádáme v Chocově nebo v okolí," doplnil Nenutil.