Na současné domácí scéně patří k často obsazovaným herečkám. Ve filmu, televizi i na divadelních prknech. V kinech jsme ji naposledy mohli vidět loni v nejvíce navštěvované komedii roku Ženy v běhu. Inscenace Důkaz i její Soirée na domácí scéně v Městských divadlech pražských sklízejí ohlas, teď je ovšem v kulisách ticho. Veronika Kubařová ale nezahálí, přišly dva filmy.

Veronika Kubařová. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

S režisérkou Martou Ferencovou natáčíte Přání Ježíškovi, jež má být českou verzí na Lásku nebeskou. Mimochodem, co byste si od Ježíška letos přála vy?

První natáčecí den mě ještě čeká, ale těším se. Musím upřímně říct, že se nejvíc těším na světýlka. Miluju na Vánocích barevná a bílá světla už od malička. Doufám, že mě filmoví architekti nezklamou a bude jich plný plac. V tom přirovnání k Lásce nebeské bych byla opatrná. Se známým britským filmem má společné jen to, že jde o období Vánoc a je to několik příběhů, které se prolnou. Nic víc. Takových filmů je spousta. Lásku nebeskou mám mimochodem moc ráda! Je to milý doják.