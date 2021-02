Mnozí lidé podléhají dietám slibujícím zázračné výsledky, přitom se jedná o holé šílenosti. Jiní naopak své snahy o štíhlé tělo dávno vzdali a projedli se ke světovým rekordům. Jaké jsou ty největší šílenosti ze světa diet, hubnutí a životního stylu?

Tasemnice, kdo zhubne více

Je jen těžko pochopitelné, že někoho něco takového vůbec napadne. Některé ženy ale natolik touží po štíhlých křivkách, že jsou ochotné si do svého organismu nasadit parazity. Pomyslný trůn nejnechutnějších diet obsadila tasemnicová dieta!

Spočívá v konzumaci zárodku, tzv. boubele, tasemnice, která se následně ve střevech vyvine a požírá nestrávené jídlo. Díky tomu prý budete štíhlí jako proutek. Kromě hubnutí se ovšem dostavují velmi nepříjemné stavy, jakými jsou bolesti břicha a průjmy. A to není všechno! Tasemnice ve střevech spořádá veškeré tělu prospěšné látky, člověk proto trpí nedostatkem důležitých živin. A jak si tak pochutnává, narůstá. Dospělý jedinec se pak ve vašich střevech může kroutit až do délky několika metrů.

Lidé, kteří volí tuto nechutnou hubnoucí kúru, se spoléhají na pilulku, která parazita v jejich těle zabije. Jenže si neuvědomují, že samotné vyloučení dlouhatánské tasemnice z těla je dost nepříjemný a poměrně složitý proces.

Vážit víc než lední medvěd

Být v něčem nejlepší je snem mnoha lidí. Ideální by bylo být třeba nejbohatší, nejkrásnější, nejobdivovanější. Někdo se však dokáže proslavit pouze tím, že se nechutně přejídá a získá tak titul nejtěžší člověk na světě. Řeč je o Mexičanovi Juanu Pedru Francovi, který je od roku 2017 oficiálně nejtěžším mužem planety. Jeho rekord je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Mexičan při zápisu vážil téměř neuvěřitelných 600 kilogramů, což je víc, než má samec ledního medvěda.

Na podzim loňského roku dokonce prodělal nemoc covid-19 a světe div se. Ačkoli jsou těžkým průběhem postiženi především morbidně obézní lidé, šestatřicetiletému muži se podařilo nemoc ve zdraví překonat. Bylo to i díky tomu, že během tří posledních let zhubl na 200 kilogramů. Nyní čeká na odstranění přebytečné kůže, která váží zhruba 80 kilo. Zda pak vypreparovaná nepřijde třeba do muzea, o tom agentury mlčí.

Nechutné triky modelek

Modelky jsou pro většinu žen symboly krásy a snem, jak by samy chtěly vypadat. Jenže jen málokterá žena se narodí s takovou genetickou výbavou, jakou jsou výška, dlouhé nohy a štíhlé tělo. I modelky proto zažívají odříkání. A některé ve snaze urvat ten nejlepší kšeft riskují i zdraví.

Na veřejnost prosákly informace o stravovacích návycích modelek. Triky, které běžně používají k udržení téměř dětské váhy, jsou strašlivé. „Snad nejbrutálnější způsob hubnutí, o jakém jsem kdy slyšela, prý praktikují americké modelky. Polykají tampony namočené v džusu, ty jim v žaludku nabobtnají, takže pak prý nemají hlad. To je podle mě úchylnost,“ prozradila nám jedna z českých krásek modelingu.

Kromě pojídání vaty či řízeném zvracení se některé modelky zhlédly v tzv. fletcherismu. Při této dietě žvýkáte pokrm tak dlouho, dokud se nestane doslova tekutým. Nejenže tato dietní úchylka zní naprosto nechutně, je také nebezpečná. Jejím cílem je totiž přijmout do žaludku co nejméně potravy, tudíž tělo pochopitelně trpí nedostatkem důležitých látek. Navíc při jejím delším praktikování se to také začne na vás projevovat, například vypadáváním vlasů. Otázkou zůstává, zda holohlavou modelku ještě někdo zaměstná…

Projedl se k rekordu, pak zemřel

Mít svou stránku na internetové encyklopedii Wikipedia by chtěla mít řada lidí. Čím se ale proslavit? Leckdy nemusíte být slavnou zpěvačkou, uznávaným vědcem, úspěšným sportovcem či nenáviděným politikem. K tomu, aby se o vás psalo a mluvilo, stačí být třeba jen tlustý. To byl případ Brita Barryho Austina, který byl po léta považován za nejtěžšího muže ve Spojeném království. Na svoji morbidní obezitu však tento dvaapadesátiletý muž nedávno doplatil. Zemřel na infarkt první den letošního roku.

Nejtučnější Brit vážil 320 kilogramů a některé zprávy hovoří o tom, že ve svém nejtěžším období měl dokonce 413 kilo. Denně spořádal desetinásobek doporučené dávky kilojoulů pro dospělého muže. Místo devíti tisíc jich zblajznul rovnou devadesát. Během jedné noci například dokázal vypít až 40 půllitrů piva, což je dost i na naprostou většinu Čechů, kteří jsou jinak pivní přeborníci.

Barry byl hvězdou několika televizních pořadů, jejichž prostřednictvím se britské televize snažily diváky varovat před zdravotními problémy, které brutální obezita přináší. Sám s ní ale dostatečně bojovat nedovedl. Nohy mu otékaly a v četných záhybech kůže řádily bakterie, které způsobovaly časté a bolestivé infekce.

Život z vesmírné energie

Breathariánství. Že nevíte, co se pod tímto zvláštním pojmem skrývá? Podle mnohých názorů velký a nebezpečný podvod, podle některých lidí filozofie, která vám změní život. Ať tak, nebo tak, jedno je jasné: jídlo, tak jak je běžně znáte, u breathariána nemá šanci.

Vyznavači tohoto způsobu života totiž nepřijímají žádnou stravu a v některých případech ani žádné tekutiny. Žijí prý z prány. Prána je sanskrtské slovo a znamená dech či také boží světlo, univerzální životní sílu.

Podle breatharianismu, který vychází z tradičního indického lékařství ájurvédy, mají lidé schopnost přežívat pouze z prány, podle jiných jejích odnoží ze slunečního záření. Vědecká komunita je však jiného názoru a považuje breatharianismus za pseudovědu odporující poznatkům biologie, chemie a fyziky. Přívrženci této filozofie však namítají, že pro vědu je jejich přístup sice nepochopitelný, ale funguje. Pránická výživa je podle nich známá a praktikovaná po celá tisíciletí a je potřeba se na ni správně naladit. Jde prý o dlouhou a celoživotní cestu poznávání sama sebe a zdokonalování se. Breathariáni prý doslova pronikají do podstaty vesmíru.

Jenže odborníci mají eso v rukávu. Zdokumentovali případy přívrženců těchto praktik, kteří na následky hladovění či dehydratace zemřeli. Podle lékařů je breatharianismus jen výnosné šarlatánství, protože naivita lidí je nezměrná a vždy se najdou takoví, kteří si kupují knihy a platí drahé kurzy breathariánských guruů.