Co říkáte na návrat Sportovce regionu?

Jako zástupce ČUS Příbram jsem rád, se anketa po letech se vrací. Sportovci z našeho okresu si za své výkony jednoznačně zaslouží ocenění.

Můžete přiblížit, jak se návrat ankety zrodil?

Tuto myšlenku jsme jako okresní sdružení ČUS měli již delší dobu. A to vzhledem k tomu, že poslední vyhlášení se uskutečnilo v roce 2014 a od té doby jsme jako jediný okres ve Středočeském kraji anketu nevyhlašovali, což byla podle mého názoru velká škoda. Oslovili nás ale zástupci Vltava Labe Media, se kterými jsme se během krátkého jednání domluvili a začali připravovat koncept celé akce. Pak jsme se spojili s představiteli města Příbram, kterým se tento nápad rovněž zamlouval, a rozhodli se anketu podpořit. Všem tedy patří velké poděkování a já věřím, že naše spolupráce bude dlouhodobého rázu a vyhlašování nejlepších sportovců se stane tradicí i v dalších letech.

Jak velký zatím vzbudil Sportovec regionu zájem v řadách veřejnosti?

Musím se přiznat, že zejména mě potěšil počet nominovaných v kategorii jednotlivci – mládež, kde je přes tři desítky nominovaných a vybrat tak pět nejlepších bude opravdu složité. Na druhou stranu to jen dokládá, že výchova mladých sportovních talentů je dlouhodobě na vysoké úrovni.

A co další kategorie?

I v dalších kategoriích je opravdu velmi kvalitní obsazení. Vzhledem k tomu, jak se nám nominace sešly, jsme ale byli po poradě s komisí bohužel nuceni některá jména vyškrtnout.

Proč?

Důvod je prostý, anketa je zpravidla pro sportovce, kteří mají klubovou příslušnost v okrese, popřípadě závodí bez klubové příslušnosti. Do budoucna ale plánujeme kategorii nejlepší odchovanec či legionář, abychom mohli poměřit sportovce, kteří již svými výkony nebo klubovou příslušností přesáhli hranice okresu. Do této kategorie bychom následně mohli zařadit například fotbalistu Antonína Baráka mladšího z Lecce či volejbalistku Andreu Kossányiovou hrající v Polsku. Na základě těchto nominací by se jen stěží dokázali prosadit sportovci z místních klubů.

Jaký dojem na vás udělaly výkony sportovců z Příbramska v uplynulém roce 2019?

Jedině pozitivní. Celá řada z nich dosáhla velkých úspěchů, ať už se jednalo o tituly mistrů České republiky, medaile z mistrovství Evropy i světa či vylepšení osobních rekordů. Proto si myslím, že všichni můžeme být jedině hrdí na to, jaké výkony sportovci z Příbramska předváděli, předvádí a věřím, že v budoucnu předvádět budou.

Jak vůbec vnímáte sportovní úroveň v okrese?

Celkově je hodně vysoká. Ať už vezmeme město Příbram, kde se hraje nejvyšší soutěže ve fotbale a volejbalu, dlouhodobě dobrých výsledků dosahují cyklisté a momentálně se velmi daří i hokejistům, kteří mohou ve zbytku sezony zabojovat o postup do Chance ligy. Ale i v dalších městech najdeme úspěšné kluby a sportovce. Na Dobříši mě napadá například Jan Tománek, v Sedlčanech pak třeba zase závodníci aerobik studia Dvojka. Je vidět, že zástupci měst se snaží sport podporovat, což je jedině dobře.

Vraťme se ke Sportovci regionu. Na co se mohou přítomní v sále během večera těšit?

Kromě vyhlášení nejlepších sportovců, máme připravený bohatý doprovodný kulturní program, v jehož rámci proběhnou i vystoupení členů některých sportovních spolků z našeho okresu. Ať už se jedná o závodnice Oxygenu Příbram, členy Pankration gymu nebo ukázku akrobatického dua.

Zúčastní se vyhlášení i nějaké známe osobnosti?

V roli předávajících by se měli představit, pokud jim to čas a pracovní povinnosti dovolí, osobnosti příbramského sportu. Například Antonín Barák starší, trenér fotbalové reprezentace U21 Karel Krejčí, nebo oštěpařka Irena Gillarová, rozená Šedivá. Jsem rád, že takové persony mají zájem akci podpořit. Věřím, že především pro mladé sportovce může jejich přítomnost znamenat velkou motivaci do další sportovní kariéry, protože právě tito lidé jsou důkazem, že se to dá ve sportu dotáhnout opravdu hodně daleko.