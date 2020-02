Kolektivy do 18 let

Jako první si pro ocenění přišla mládež. V kategorii kolektivů na nejvyšší metu dosáhlo družstvo mladších žáků 1.FK Příbram, které se v roce 2012 probojovalo jako vítěz českého Danone Cupu na světové finále do Varšavy a zde skončilo sedmé.

Druhou příčku přisoudila odborná porota děvčatům z TeamGym Junior Sokola Příbram, což jsou úřadující mistryně České republiky a třetí skončil tým starších žáků VO Příbram, které si loni došlo pro čtvrté místo v Českém poháru a skončilo páté na mistrovství republiky.

Ocenění jim předávali příbramský radní Juraj Molnár a nejlepší český handbiker roku 2012 Jan Tománek.

Jednotlivci do 18 let

Kategorii jednotlivců ovládl Václav Černý z 1.FK Příbram. Mladý fotbalový reprezentant do 17 let, který je nominován na Talent roku a už absolvoval celou řadu stáží v nejznámějších evropských klubech, za sebou v anketě nechal čtyřnásobného mistra republiky, cyklistu Petra Mosingera a nejlepšího judistu republiky v kategorii do 60 kilogramů Vítka Jecha.

Za pomyslnými stupni vítězů zůstali čtvrtý motocyklový jezdec a vicemistr republiky Petr Kuchařík a pátý pětibojař Lukáš Kvasnica, který si ve své disciplíně vybojoval rovněž titul vicemistra republiky a navíc i druhé místo v Českém poháru.

Trojice nejlepších převzala ocenění z rukou manažera Volejbalového oddílu Příbram Miroslava Peterky a předsedy Sportovní komise města Příbram Svatopluka Chrastiny. Čtvrtou a pátou příčku přišli předat trenér Sokola Příbram František Beran a zástupce sponzora Axion Real.

Navíc Petr Kuchařík, jako nejmladší ze všech oceněných, obdržel šek na 3000 Kč, který věnoval generální ředitel firmy J.K.R. Vladimír Králíček.

Kolektivy nad 18 let

Největší hvězda mezi předávajícími přišla při vyhlašování trojice nejlepších kolektivů nad 18 let. Pozvání totiž přijala reprezentantka ČR a účastnice loňských olympijských her, atletka Tereza Čapková. Spolu s prezidentem HC Příbram Petrem Jarošem gratulovala postupně bronzovým medailistům z Extraligy mužů – volejbalistům Příbrami, kteří také v anketě obsadili třetí příčku, poté zástupci týmu Černý Racing, jehož posádka Černý – Kohout zcela ovládla seriál rallyových závodů v rámci MMČR a také ME, a nakonec i vítězkám ankety, jimiž se – stejně jako loni – staly dívky ze Sportklubu Oxygen Příbram. Dívky tak po titulu mistryň světa v aerobiku obhájily i pozici nejúspěšnějšího kolektivu Příbramska nad 18 let.

Hvězda Deníku

Nejméně vyhlašovaných pozic bylo určeno pro Hvězdu Deníku. Zde měl moderátor Michal Škorpil za úkol vyzvat pouze jediného sportovce či kolektiv, který dostal od čtenářů nejvíce bodů. A tím byl judista František Puc.

Jako zástupce předešlého vítěze této kategorie (za rok 2011) mu přišel předat cenu fotbalista 1. FK Příbram Daniel Tarczal.

Jednotlivci nad 18 let

V poslední vyhlášené kategorii, a to mezi dospělými jednotlivci, vyhrál český reprezentant v kick boxu Daniel Navara. Ten v roce 2012 získal titul mistra republiky a zúčastnil se i mistrovství světa.

Nejúspěšnějšímu sportovci Příbramska předali ocenění zástupci všech spolupořadatelů – místostarosta Příbrami Václav Černý, ředitel Decaro RMG Roman Šimon a za Příbramský deník sportovní redaktor Jan Hájek.

Druhé místo získal jediný mimopříbramský oceněný sportovec, a to sedlčanský kulturista Petr Vaniš. Ten se jako historicky první Čech probojoval přes náročné kvalifikační síto do nejprestižnější soutěže světa s názvem Mr. Olympia.

Pro ceny za třetí příčku si přišel nahrávač příbramského volejbalového klubu Roman Pekárek, který měl velký podíl na senzačním zisku bronzových medailí v loňském ročníku Extraligy.

Těmto dvěma gratuloval zástupce České spořitelny, dalšího ze sponzorů akce.

Na čtvrté příčce skončil judista Vlastimil Vít, vicemistr republiky v kategorii veteránů do 66 kilogramů a pátá byla Tereza Pourová, zástupkyně mažoretkového sportu, která kromě titulů mistryně republiky a mistryně Evropy stíhá i trénovat nové naděje tohoto sportu.

Role předávajících se v tomto případě zhostili generální ředitel 1.FK Příbram Petr Větrovský a zakladatel a trenér MMA v KBC Příbram Ladislav Erdelyi.

Více než hodinový slavnostní večer provázela krásná atmosféra, kterou podpořili svými parádně zvládnutými hudebními vystoupeními zpěvák Marián Vojtko a kytarista Zoran Gajić.

Výsledky Nejúspěšnější sportovec Příbramska roku 2012

Kolektiv do 18 let

1. 1.FK Příbram (2000)

2. TeamGym So. Příbram

3. VO Příbram, st. žáci

Jednotlivec do 18 let

1. V. Černý (fotbal)

2. P. Mosinger (cyklistika)

3. V. Jech (judo)

4. P. Kuchařík (motocyk.)

5. L. Kvasnica (pětiboj)

Kolektiv nad 18 let

1. Sportklub Oxygen

2. Černý Racing

3. VO Příbram, muži

Jednotlivec nad 18 let

1. D. Navara (kick box)

2. P. Vaniš (kulturistika)

3. R. Pekárek (volejbal)

4. V. Vít (judo)

5. T. Pourová (maž. sport)

Hvězda Deníku

František Puc (judo)