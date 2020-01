Šanci na zisk některého z vyhlašovaných míst měl každý z padesátky nominovaných sportovců a kolektivů, a tak byly vidět na jejich tvářích mírná nervozita i očekávání.

V sále, který byl velmi slušně zaplněn, vedle sebe seděli fotbalisté i hokejisté, cyklisté nebo gymnastky. A samozřejmě, řada rodinných příslušníků, ať už sourozenců, rodičů nebo prarodičů.

Pořadí se vyhlašovalo v kategoriích jednotlivců do pátého místa a mezi kolektivy do třetího místa.

Programem provázel zkušený moderátor Radek Šilhan. Přítomní měli možnost shlédnout i vystoupení zpěváka Bohuše Matuše nebo slyšet oficiální hymnu ankety, zpívanou Monikou Agrebi. Hned v úvodu pak všechny doslova uchvátil svým kouzelnickým vystoupením Pavel Dobešek.

A kdo, že si přišel na pódium pro ocenění?

V kategorii kolektivů do 18 let i nad 18 let vládl aerobik. Zvítězila totiž děvčata ze Sportklubu Oxygen Příbram. Jediní mistři světa mezi padesátkou nominovaných.

Druhé místo mezi dospělými patřilo volejbalistům a třetí bratrům Čermákovým, kteří jezdí sajdkárkros.

V mládežnické kategorii skončil druhý TeamGym Junior Sokola Příbram a třetí kluci z 1.FK Příbram, roč. 1994.

Mezi jednotlivci se sice vyhlašovala o dvě místa více, než u kolektivů, přesto nebyla volba vůbec jednoduchá.

Vítězi se stali čtyřnásobná mistryně republiky cyklistka Anna Drdová a brankář 1.FK Příbram Aleš Hruška. Oba po příchodu na pódium sklidili obrovský potlesk, který jim za předváděné výkony v minulém kalendářním roce určitě patřil právem.

V kategorií dětí ocenění za druhé místo převzal čerstvý Talent roku ČR v kategorii mladšího dorostu Dominik Mašek z 1.FK Příbram a třetí skončil příbramský plavec Ondřej Topič, který loni získal celkem 46 medailí.

Mezi dospělými doplnili stupně vítězů rallyový jezdec Jan Černý, účastník seriálu Mistrovství světa WRC Academy, který však jako jediný na vyhlášení chyběl a neměl zde ani žádného svého zástupce. Na třetím místě byl běžec Jaroslav Dražan, jenž v roce 2011 ve všech závodech na Příbramsku pokaždé doběhl na stupních vítězů.

Jedinou anketou, kde rozhodly hlasy našich čtenářů, byla Hvězda Deníku. Na základě došlých kuponů zvítězili fotbalisté 1.FK Příbram.

Kromě nejúspěšnějších sportovců a týmů se na jevišti představily i známé osobnosti Příbramska v roli předávajících. Této role se zhostili například tehdejší trenér 1.FK Příbram David Vavruška, otec aktuálně nejlepšího tenisty světa Jiří Veselý, tehdejší prezident HC Příbram Petr Jaroš, manažer VO Příbram Miroslav Peterka, generální manažer CK Windoor´s Příbram Jiří Wimmer či místostarosta Příbrami Ivan Šedivý.

VÝSLEDKY ANKETY

Kolektiv do 18 let

1. Sportklub Oxygen Pb. – aerobik

2. TeamGym Sokol Pb. – gymnastika

3. 1.FK Příbram, roč. 94 – fotbal

Kolektiv nad 18 let

1. Sportklub Oxygen Pb. – aerobik

2. VO Příbram, muži – volejbal.

3. Sidecarcross team Čermák–sajdkáry

Jednotlivci do 18 let

1. Anna Drdová (CK Příbr.) – cyklistika

2. Dominik Mašek (1.FK Příbram) – fotbal

3. Ondřej Topič (PK Příbram) – plavání

4. David Kotrč (KBC Příbram) – box

5. Natálie Štíchová (So. Pb.) – gymnastika

Jednotlivci nad 18 let

1. Aleš Hruška (1.FK Příb.) – fotbal

2. Jan Černý – rallye

3. Jaroslav Dražan (Sporting) – běh

4. Tomáš Wágner (1.FK Příb.) – fotbal

5. Petr Havrlík (VO Příb.) – volejbal