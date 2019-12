Až do 17 hodin je možné navštívit vánoční program v Knihovně Jana Drdy na náměstí T.G.M. v Příbrami. Pro děti i rodiče je připraveno několik divadelních představení nebo vytvarná dílna, kde si mohou vyrobit nějakou pěknou vánoční dekoraci.

Knihovna Jana Drdy v Příbrami | Foto: Radek Ctibor

Na Vánocích je nejdůležitější příprava. A protože se už kvapem blíží, tak v hlavní budově příbramské Knihovny Jana Drdy se mohou návštěvníci ochutnávkou i receptem inspirovat k pečení cukroví, nasát vůně, podívat se, jak se ta vánoční krása dělá, a ještě něco vyrobit vlastníma rukama. To vše v prostorách ústřední půjčovny pro dospělé v prvním patře budovy na náměstí TGM. Součástí programu je od půl třetí divadlo Vánoční příběh v podání dětí z čtenářského klubu 5. C ZŠ 28 října, v 16 hodin následuje loutkové divadlo s představením O tuleních Vánocích a po celou dobu od 13 do 17 hodin bude v provozu také výtvarná dílna s názvem Tvoření s Bárou.