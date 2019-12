Nechte se unést klidnou předvánoční atmosférou na zámku Dobříš. Součástí prohlídky zámecké expozice jeVýstava betlémů spolku Příbramští betlémáři.

Zámek Dobříš | Foto: Shutterstock

Rokokový zámek s výraznou fasádou upoutá při příjezdu z Prahy do Dobříše každého návštěvníka. Současná podoba zámku pochází z let 1745 - 1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld. Jeho dcera Isabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který zde pobýval až do roku 1942, kdy byl zámek vyvlastněn německou říší, a posléze roku 1945 konfiskován Československým státem a využíván jako Domov spisovatelů.Současným majitelem zámku je Jerome Colloredo-Mannsfeld z Rakouska.