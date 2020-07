KDY: 3. července, 21:30

KDE: Letní kino, Příbram

ZA KOLIK: 100 (předprodej) a 130 (na místě) Kč

Diváci se vžijí do příběhu tohoto legendárního zpěváka, který začíná založením slavné hudební skupiny Queen a končí památným koncertem Live Aid v roce 1985.Film je nevhodný dětem do 12 let, promítat se začíná ve 21.30 hodin.