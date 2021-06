KDY: 10. června od 19:00

KDE: Příbram, kino

ZA KOLIK: 250 korun

Mají za sebou více jak 130 miliónů prodaných alb, světoznámé hity jako It’s My Life, Livin’ On A Prayer či Always, tisíce odehraných koncertů v 50 zemích pro 35 miliónů fanoušků a ze vstupenek utržili přes 1 bilion dolarů. Bon Jovi jsou zkrátka mistři rock & rollu! Diváci se budou moci o tom přesvědčit v příbramském kině ve čtvrtek 10. června od devatenácté hodiny.