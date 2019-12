Listopadový koncert příbramské kapely Bon Pari byl beznadějně vyprodaný a tak se kapela i pořadatelé rozhodli přidat před koncem roku ještě jeden. Tentokrát s předkapelou Annanna‘s.

Příbramská kapela Bon Pari. | Foto: Radek Ctibor

Kapela Bon Pari je za téměř čtyřicetiletou dobu své existence uznávaným pojmem v oblasti tzv. new wave tedy „nové vlny“, stylu hudby, který proslavili například Depeche Mode nebo The Cure. Po delší pauze mimo jiné způsobené i předčasnou smrtí frontmana a zpěváka Honzy Suka před deseti lety, se Bon Pari vrací na pódia s novým zpěvákem a svými největšími hity jako jsou například skaldby Kovové tyče, Vašku, nepij pivo, Jsi líná, Barvy a laky hledají pracovnici do kantýny, Možná to bylo právě tady, Oko (Kšanda) a řadou dalších.