Do příbramského divadla dorazí dnes odpoledne čtveřice nerozlučných kamarádů - dobrosrdečná a důvtipná hospodyňka Fifinka, trochu roztržitý, ovšem geniální vynálezce profesor Myšpulín, často ustrašený, ale oddaný kamarád a vtipálek Pinďa a samozřejmě tak trochu nemotorný silák Bobík.

Čtyřlístek a Talisman moci. | Foto: archiv Divadla D5

Čtyřlístek se ve svém divadelní dobrodružství vydává za bájným Talismanem Moci, který umí ovládat vše živé. Aby ho naši čtyři přátelé získali, musí se vypravit do dalekých himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman dělá také zálusk.Jestli nad ním Čtyřlístek zvítězí, jestli potkají Sněžného muže, jestli se budou muset naučit tanec Hula-hula nebo jestli potkají popleteného domorodého šamana a nebo jestli…, ale však to sami uvidíte, když přijdete na naši další úžasnou pohádku, plnou legrace, napětí a pěkných písniček. Představení začíná v 15 hodin na velké scéně.