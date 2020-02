Vraha se pokusí odhalit sami diváci. V detektvní komedii Splašené nůžky totiž aktivně pátraní po pachateli vraždy v jednom malém kadeřnictví. Představení začíná v 19 hodin na malé scéně.

Divadelní hra Splašené nůžky. | Foto: archiv Divadla A. Dvořáka Příbram

Byla to vražda přímo v domě, kde žila slavná klavíristka a kde působí velmi originální kadeřník. Jak už to tak bývá, přicházejí sem lidé různí a všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden z nich je vrah a je na divácích, aby ho pomohli odhalit. Publikum bude skutečně pátrat a hledat pachatele. Nebude s nimi komunikovat jediná postava, ale úplně všechny. Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. Dokazují to stovky repríz po celém světě. Hrají Martin Dusbaba, Petr Florián, Robert Tyleček, Eliška Nejedlá, Vladimír Senič a Helena Karochová.