KDY: 6. únor 2020, od 9.30 hodin

KDE: Nemocnice, Nová Ves pod Pleší

ZA KOLIK: Volně přístupné

Cestovatelka a spisovatelka zde bude příchozím vyprávět o rovníkové Keni. Tu si natolik zamilovala, že se do ní pravidelně vrací. „Přijďte si poslechnout, co ji přivedlo do Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického prostředí. Její poutavé vyprávění o Keni je doplněné fotografiemi a videem,“ lákají organizátoři. Na besedě si lze zakoupit africký šperk.