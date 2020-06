KDY: 20. června až 20. září

KDE: Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem

ZA KOLIK: 50 Kč

Návštěvníci budou moci vstoupit do bytu sběratele, kde dost možná zavzpomínají na prostředí a spoustu věcí, které možná sami někdy vlastnili. V rámci výstavy bude v muzeu připraveno také několik retro her. Vstupné je 50 korun. Slavnostní zahájení je v sobotu 20. června v 18 hodin, protože ten den muzeum pořádá Muzejní noc, bude otevírací doba prodloužena do 22 hodin.