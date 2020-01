Dnes odpoledne se v příbramské Knihovně Jana Drdy koná autorské čtení a představení knihy Ivany Sedláčkové Díra v hlavě mi ukázala cestu.

Autorka knihy Ivana Sedláčková. | Foto: archiv I. Sedláčkové

Co vám začne vířit hlavou, když se dozvíte, že v ní máte obrovský nádor? A co teprve, když máte doma pětiměsíční děťátko? To jsou otázky, na které autorka odpovídá právě prostřednictvím své knihy.