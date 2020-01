Po celý den bude dětem volně k dispozici nafukovací atrakce s překážkami a skluzavkou, v malém bazénu potom soutěže pro děti, za jejichž splnění si budou moci děti při odchodu z aquaparku vybrat ve vstupní hale dárek.

Pro maminky, nadšené sportovkyně, ale i odvážné tatínky bude v 10:30 a v 11:30 probíhat půlhodinová lekce Aquagymu. Po celý den bude k dispozici samozřejmě také parní kabina a vířivky pro následný odpočinek.

V rámci akce budou mít návštěvníci v době od 13 do 18 hodin také možnost si zcela zdarma a pod odborným dohledem vyzkoušet, jaké to je, plavat jako mořská panna. „Každou hodinu proběhnou tři dvacetiminutové lekce, kdy si děti i dospělí osvojí základní dovednosti plavání s monoploutví. Kapacita každé lekce je omezena na 6 až 8 účastníků a rezervace bude probíhat přímo u bazénu, až v den konání akce,“ zve na akci ředitel SZM Jan Slaba.

Kromě celodenních soutěží pro děti, se uskuteční také soutěž, a to o auto na víkend, konkrétně o novou Škodu Scala. J Stačí na Instagramu Sportovních zařízení města Příbram dát srdíčko k fotce z Rodinného dne v Aquaparku 2020 a zároveň sledovat tento účet. Čas na to máte až do úterý 7. 1. 2020, kdy se koná losování.