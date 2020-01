Dnešní původně plánovaná prohlídka prostor příbramského divadla se nekoná z důvodu nemoci průvodce. Prohlídka divadla přesouvá z 18. ledna na 15. února od 14 hodin. Vstupenky zůstávají v platnosti, nebo je lze vrátit v pokladně divadla.

Divadlo A. Dvořáka v Příbrami. | Foto: Radek Ctibor

V rámci těchto prohlídek se může veřejnosti podívat do míst, která v představeních zůstávají divákům skryta jako například do skladu kostýmů, hereckých šaten, maskérny a projdou se po prknech, co znamenají svět. Seznámí se také s historií příbramského divadla, které loni oslavilo 60 let existence.