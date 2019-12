Příbramské divadlo se připravuje na poslední premiéru letošního roku. Ve čtvrtek 12. prosince a v pátek 27. prosince premiérově uvede Soudné sestry Terryho Pratchetta. Autor má řadu příznivců, kteří se i u nás sdružují v různých fanouškovských klubech. Také diváci příbramského divadla Terryho Pratchetta znají. V divadle se hrála jeho hra Stráže! Stráže!

Poslední letošní premiéra příbramské divadla budou Soudné sestry Terryho Pratchetta. | Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram

Soudné sestry je humoristický fantasy příběh, šestý ze série Zeměplocha. Děj, ne nepodobný Macbethovi a Hamletovi, se točí kolem tří čarodějek: Bábi Zlopočasné, Stařenky Oggové a Magráty Česnekové. Těm se nelíbí krutovláda vévody Felmeta, který se ujal moci poté, co zavraždí krále Verence. Proto se čarodějky snaží znovu dostat na trůn pravého krále, Verencova syna Tomjana. Protože ale neví, jak by se zbavily vévody Felmeta a jeho manželky, posunou čas v Lance o patnáct let dopředu, aby mohl Tomjan vznést požadavky na trůn.