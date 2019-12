V polovině prosince bude v nemocniční galerii zase rušno. Ještě před Vánocemi obsadí prostory galerie Fotografie z Prahy. Autorkou další výstavy je dlouholetá fotografka Zuzana Fišerová. Její specialitou jsou fotografie pražských zákoutí.

Galerie v příbramské nemocnici. | Foto: archiv nemocnice

Zuzana Fišerová se narodila v Praze v roce 1972 a až do svých 17 ti let žila přímo na Malé Straně. Už na Základní škole začala fotit a sama si také fotky vyvolávala v temné komoře. Dlouhou dobu bylo fotografování jejím velkým koníčkem, ke kterému se znovu vrátila teprve před pár lety. Vystudovala pak fotografickou školu a absolvovala několik kurzů. V té době začala i mnohem více cestovat a na svých cestách také fotit. Nejvíce zahraničních fotek pochází z Rumunska, Polska a Anglie. Během let vystřídala různé fotografické žánry, věnovala se portrétové fotografii, makrofotografii nebo fotografii architektury. Právě focení architektury, měst a přírody, především českých hor a skal, fascinuje Zuzanu Fišerovou ze všeho nejvíce. Celý svůj dospělý život fotí na zrcadlovku od Canonu, nejdříve fotila na kinofilm, v poslední době však přešla na digitální fotografii.