Jan Rosák přiveze svou zábavnou show do Rožmitálu pod Třemšínem

Rožmitálské společenské centrum bude v pondělí 20. července od 19 hodin hostit pořad Jana Rosáka 50 let za mikrofonem. V zábavném večeru plném vyprávění a historek, které se přihodily známému moderátorovi nejen za mikrofonem, nahlédne publikum také do soukromí tohoto rodáka z Ivanovic na Hané. Co o něm prozradí speciální host večera?

Jan Rosák | Foto: DENÍK/Martin Divíšek