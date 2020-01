Knihovna Jana Drdy pořádá ve středu 15. ledna od 18 hodin druhou přednášku a besedu s jedním ze studenských vůdců listopadových událostí v roce 1989 Martinem Mejstříkem.

Někdejší studentský vůdce a bývalý senátor Martin Mejstřík. | Foto: ČTK

Tentokrát se bude hovořit o událostech v Československé federativní republice, České a Slovenské federativní republice a v Česku posledních třiceti let. Opět z první řady, očima bývalého studentského vůdce a politika. Jak to všechno probíhalo? Kolik z tehdejších ideálů se zachovalo do dnešních dní? A jak se na uplynulá léta dívá sám Martin Mejstřík. Beseda se koná v Knihovně Jana Drdy na náměstí T. G. M., 15. ledna začátek v 18 hodin.