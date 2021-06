Nahlédněte za kulisy v příbramském divadle

Komedie, která detailně odhaluje nejen to, co se děje navenek, ale i v hlavách jednotlivých postav. To je představení na Malé scéně Divadla A. Dvořáka v Příbrami Druhá strana kulis.

Příbramské Divadlo A. Dvořáka. | Foto: DENÍK/Radek Ctibor

KDY: 10. června od 19 hodin

KDE: Příbram, Divadlo A. Dvořáka

ZA KOLIK: 150 korun Dva manželské páry, jeden vypadá stabilně, druhý se rozpadl: Muž si našel novou, mnohem mladší partnerku a chce jí představit prvnímu z párů – nejlepším přátelům. Proběhne ale plánovaná večeře? A jak? Kdo se může považovat za vítěze, kdo za poraženého? Zvládnou vůbec oba páry tohle nové uspořádání? Vesele i hořce o bilancování, životních krizích a upřímnosti. Režie Mikoláš Tyc. Představení se uskuteční ve čtvrtek 10. června.