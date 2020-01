Volné pokračování kultovní one man show Caveman uvede příbramské divadlo na velké scéně 21. ledna od 19 hodin.

Cavewoman | Foto: Městské kulturní středisko Protivín

Hrdinkou představení o jeskynní ženě Cavewoman je Emma Peirsonová. Ukáže trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na slavnou Beckerovu one man show Caveman. Příběh se však tentokrát odehrává v předvečer svatby hlavní a jediné hrdinky představení – Cavewoman. Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat týkajících se žen.