Ke starým vánočním obyčejům, starším než zdobení stromku, patří stavění jesliček se scénou narození Krista v Betlémě. Předobrazem domácích jesliček byly jesličkové skříně a oltářní reliéfy s výjevy Kristova narození, které věřící vídali v kostelích. V baroku byly podle nich zhotovovány figury v životní velikosti, které se pak staly základem kostelních jesliček. Po josefínských reformách v polovině 18. století se od stavění kostelních betlémů upouštělo a ty se ve zmenšeném provedení začaly objevovat v domácnostech.

Ze stavění jesliček se postupem času stal lidový obyčej a k základní scéně Ježíšova narození, do níž patřili Jezulátko, Panna Marie, sv. Josef a mudrci z východu, přidala lidová tvořivost další postavy a výjevy z reálného života.

