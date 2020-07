KDY: 10. července, 21:30

KDE: Letní kino, Příbram

ZA KOLIK: 100 (předprodej) a 130 Kč

Hlavní hrdina Peter Parker se vydá se svými příteli na prázdniny do Evropy. Odpočinku se ovšem nedočká, protože po něm bude Nick Fury požadovat, aby mu pomohl objasnit jednu záhadu. Promítání začíná ve 21:30 hodin. Základní vstupné je 130 korun, v předprodeji zájemci za lístky zaplatí 100 korun. Děti do 5 let mají vstup zdarma.