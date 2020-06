KDY: 6. a 7. června, od 9 až 18 hodin

KDE: Týnčanském krasu

ZA KOLIK: volně přístupné

„Těšte se na několik exkurzí – botanickou, zoologickou a ekologicko-ochranářsko-managementovou. Motýle budou v plném rozletu a kytky zase v rozkvětu, takže je rozhodně na co se těšit,“ uvádí za spolek Jirka Malíček. Kdo by chtěl, bude mít také příležitost spolku pomoci drobnou brigádou, a to například taháním větví, kosením náletových křovin nebo pálením hromádek. Účast na exkurzích je volná.