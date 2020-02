Míša Růžičková - Cestujeme za zvířátky

KDY: 8. únor 2020, od 15 hodin

KDE: Estrádní sál, Kulturní dům Příbram

ZA KOLIK: 180 Kč

Dětská bavička Míša Růžičková přijede v sobotu 8. února se svým písničkovým programem pro nejmenší diváky do Příbrami. Publikum estrádního sálu příbramského kulturního domu si spolu s Míšou bude moci od 15 hodin zazpívat její nejznámější dětské hity, jako jsou například písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři nebo Tanec princezen. Během písniček bavička navíc zapojí do vystoupení i samotné děti. Za vstupenky zájemci zaplatí 180 korun.





Výstava Romana Čika

KDY: Do 4. března 2020

KDE: Městská knihovna Sedlčany

ZA KOLIK: Volně přístupné



Od pátku 7. února je k vidění v prostorách sedlčanské městské knihovny výstava kreseb šestačtyřicetiletého umělce Romana Čika. Tento sedlčanský rodák se již několik let zabývá převážně kresbou tužkou nebo uhlem, přičemž je samouk. Témata jeho kreseb jsou různá. Kreslí od historických objektů Sedlčan a okolí až po portréty známých osobností. Kreslí rád však i lidi, které ve svém životě potkává.





Běhatlon bez Zábran

KDY: 8. únor 2020, od 12 hodin

KDE: Kosova Hora

ZA KOLIK: 100 Kč (startovné)



Sbor dobrovolných hasičů Kosova Hora pořádá v sobotu 2. ročník běhu označeným terénem se střelbou ze vzduchovky s názvem Běhatlon bez Zábran. Závod běží závodníci bez zbraně, střílí se pouze na střelnicích, přičemž vzduchovky budou zajištěny. Prezentace začíná ve 13 hodin u sokolovny na hřišti. Zúčastnit se může kdokoli, kdo dosáhl věku patnácti let. Startovné je 100 korun, akce se koná za každého počasí.





Hurá do Nepálu!

KDY: 7. únor 2020, od 18 hodin

KDE: Městská knihovna Sedlčany

ZA KOLIK:



Díky cestovatelské besedě se návštěvníci Městské knihovny Sedlčany podívají v pátek až do vzdáleného Nepálu. Tuto cestu jim zprostředkuje Eva Moulíková, která bude povídat o týdenním treku podhůřím Himalájí z Nayapulu přes Ghandruk, Poon Hill do Tolky s výhledy na Dhaulágiri, Anapurny a Machhapuchhare, která cestovala spolu s partou deseti žen, jedním mužem a třemi Nepálci.





Hasičský ples v Rožmitále

KDY: 8. únor 2020, od 20 hodin

KDE: Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: 100 Kč



Rožmitálské společenské centrum bude v sobotu dějištěm hasičského plesu. Bál SDH Starý Rožmitál začíná ve 20 hodin, přičemž na něm k tanci i poslechu zúčastněným zahraje hudební skupina Signál. Chybět samozřejmě nebude bohatá tombola, ani půlnoční překvapení. „Přijďte na náš ples, my přijedeme na váš požár,“ zvou hasiči s tím, že za lístky zájemci zaplatí 100 korun.