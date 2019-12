Stalo se již tradicí, že v době před Vánoci v Příbrami vystupuje místní revival legendární kapely AC/DC s názvem Špejbl's Helprs. Nejinak tomu bude i letos.

Příbramská kapela Špejbls Helpr's | Foto: archiv kapely

Koncert se koná se klubu Za 5 dvanáct na Březových Horách od 19 hodin a příbramská kapela, která patří k nejlepším revivalům této rockové legendy, zahraje hity AC/DC jako Hells Bells, Moneytalks, Highway To Hell, You Shook Me All Night Long a další.