KDY: 6. června 2020, od 9 a 15 hodin

KDE: Strašice, Dobřív, Felbabka

ZA KOLIK: Nutná registrace

V 9 hodin se zájemci sejdou mezi obcemi Dobřív a Strašice u parkoviště u Ledného potoka, aby se společně vydali do veřejně přístupné části bývalého vojenského cvičiště bahna (8 km). V 15 hodin pak lidé zamíří do areálu bývalého vojenského cvičiště Felbabka (1 km), sraz budou mít u obce Felbabka naproti fotbalovému hřišti. Na vycházkách budou přítomni odborníci David Fischer a Jana Fischerová. Nutná je registrace, a to přes e-mail jana.fischerova@nature.cz.